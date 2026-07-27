На водоемах Самарской области в выходные погибли трое человек

За минувшие сутки на водных объектах региона зарегистрировано 5 происшествий. В результате ЧП пострадало 6 человек: трое погибли, троих удалось спасти. Об этом информировало региональное управление МЧС.

Тела погибших извлечены:

В Кировском районе Самары на пляже "Барбошина поляна" из Волги извлекли тело 21-летнего мужчины.

В Тольятти из Волги извлекли тело 49- летнего мужчины.

В поселке Федоровка Кинельского района из озера Косынкино извлекли тело 48-летнего мужчины.

Удалось спасти трех человек: