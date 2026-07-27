Правительство РФ дополнительно профинансирует строительство медицинских учреждений

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ряд российских регионов до конца года получит дополнительные средства для строительства и реконструкции объектов здравоохранения. Мишустин сказал, что субъекты получат опережающее финансирование на реализацию соответствующих проектов.

Как уточняется, речь идет о Мордовии, Кабардино-Балкарии, Магаданской, Псковской, Ростовской и Челябинской областях, а также Камчатском Крае и Краснодарском Крае.

Общая сумма составит около 6 миллиардов рублей, из которых 1,4 миллиарда получит Магаданская область, а 911 миллионов рублей Ростовская область, пишет МК.