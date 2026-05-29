Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ!
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Благоустройство самарских общественных пространств стартует в июне
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
Прием заявок на премию «Экспортер года. Сделано в России» завершается 31 мая
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
Вячеслав Федорищев прокатился на новом трамвае «Львенок»
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
Игорь Комаров и Сергей Черногаев обсудили защиту трудовых прав и развитие социального партнёрства в ПФО
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
«Т Плюс» оценила проекты воспитанников технопарка «Кванториум63»

Представители «Т Плюс» приняли участие в ежегодной защите проектов воспитанников детского технопарка «Кванториум63». Специальным призом от энергокомпании была отмечена работа Михаила Мячина «Расчёт расхода теплоносителя для теплообменника».

На суд жюри было представлено 15 проектов в различных направлениях — от ребрендинга лицея и приложения для тайм-менеджмента до дозаправщика космических кораблей. Свои предложения по дальнейшему улучшению разработок озвучило профессиональное жюри, в состав которого вошли представители «Т Плюс», Дома научной коллаборации Самарского государственного технического университета, Центра социализации молодёжи и Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета.

«Большое спасибо всем выступавшим! Представленные презентации были интересными, каждая со своей уникальной идеей. Уверен, полученные в ходе защит навыки обязательно пригодятся ребятам в школе, а затем и в университете», — поделился технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Напомним, что в 2023 году «Т Плюс» и «Кванториум63» подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью. Воспитанники технопарка посещают энергетические объекты, знакомятся с работой специализированных подразделений, а эксперты «Т Плюс» участвуют в оценке проектов.

 

Фото:  «Т Плюс»

Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал «Т Плюс»), вошла в престижный рейтинг «25 вдохновляющих женщин» от Forbes Woman.
28 мая 2026, 20:55
Сотрудница «Т Плюс» вошла в топ‑25 женщин по версии Forbes Woman
28 мая 2026, 20:55
Сотрудница «Т Плюс» вошла в топ‑25 женщин по версии Forbes Woman
Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал «Т Плюс»), вошла в престижный рейтинг «25... ЖКХ
Руководители Самарского филиала «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для теплоэнергетического факультета (ТЭФ).
26 мая 2026, 16:19
Эксперты «Т Плюс» выбрали лучший дизайн-проект для самой большой лекционной аудитории корпуса № 6 Политеха
Руководители Самарского филиала «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для... ЖКХ
Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ – крупнейшего объекта генерации «Т Плюс» в областной столице.
21 мая 2026, 19:42
Павел Сниккарс посетил с рабочей поездкой Самарскую область
Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ – крупнейшего объекта генерации «Т Плюс» в областной столице. ЖКХ
28 мая 2026  11:11
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
