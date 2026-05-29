«Т Плюс» оценила проекты воспитанников технопарка «Кванториум63»

Представители «Т Плюс» приняли участие в ежегодной защите проектов воспитанников детского технопарка «Кванториум63». Специальным призом от энергокомпании была отмечена работа Михаила Мячина «Расчёт расхода теплоносителя для теплообменника».

На суд жюри было представлено 15 проектов в различных направлениях — от ребрендинга лицея и приложения для тайм-менеджмента до дозаправщика космических кораблей. Свои предложения по дальнейшему улучшению разработок озвучило профессиональное жюри, в состав которого вошли представители «Т Плюс», Дома научной коллаборации Самарского государственного технического университета, Центра социализации молодёжи и Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета.

«Большое спасибо всем выступавшим! Представленные презентации были интересными, каждая со своей уникальной идеей. Уверен, полученные в ходе защит навыки обязательно пригодятся ребятам в школе, а затем и в университете», — поделился технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Напомним, что в 2023 году «Т Плюс» и «Кванториум63» подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью. Воспитанники технопарка посещают энергетические объекты, знакомятся с работой специализированных подразделений, а эксперты «Т Плюс» участвуют в оценке проектов.

