Сотрудница «Т Плюс» вошла в топ‑25 женщин по версии Forbes Woman

Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал «Т Плюс»), вошла в престижный рейтинг «25 вдохновляющих женщин» от Forbes Woman. В списке — представительницы профессий, которые долгое время считались традиционно мужскими. В частности, сотрудница энергокомпании отмечена в номинации «Производство», где среди критериев реализованные крупные проекты, участие в программах по подготовке квалифицированных кадров.

Карьера Алины в энергетике началась в 2015 году. Всего за шесть лет она прошла путь от электромотёра главного щита управления Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 до руководителя производственно‑технического отдела станции.

За время работы Алина приняла участие в реализации 20 инвестиционных проектов компании «Т Плюс». В числе крупнейших — строительство нового водогрейного котла станции в 2021 году, который повысил надёжность теплоснабжения Новокуйбышевска. Это напрямую улучшило качество жизни горожан.

«Первоначально мне приходилось бороться с собственными страхами и неуверенностью, — делится Алина Сайгичева. — В энергетике важны компетенции и готовность постоянно учиться. Сегодня я занимаюсь разработкой проектов, которые способны улучшить теплоснабжение жителей города, а также выступаю наставником для новых сотрудников, знакомлю их со спецификой работы станции. Признание на столь высоком уровне вдохновляет меня развиваться дальше».

Достижение Алины Сайгичевой подчёркивает, что профессионализм и целеустремлённость открывают возможности в любой отрасли — даже в такой технически сложной, как энергетика.

С полным списком топ-25 Forbes Woman можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба Самарского филиала «Т Плюс»