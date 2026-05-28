Сотрудница «Т Плюс» вошла в топ‑25 женщин по версии Forbes Woman

Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал «Т Плюс»), вошла в престижный рейтинг «25 вдохновляющих женщин» от Forbes Woman.
Сегодня самарское движение «ЮНАРМИЯ» объединяет более 72 тысяч ребят и свыше 680 отрядов действующих во всех муниципальных образованиях региона.
29 мая на территории АО «Авиакор-авиационный-завод», расположенного в Кировском районе города Самары, запланирована общезаводская тренировка по действиям при угрозе нападения беспилотного воздушного судна.
Следственным отделом по Кировскому району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела промышленного предприятия, обвиняемой в совершении четырех преступлений по статье "Коммерческий подкуп".
27 мая на территории лесопарка «Дубки» в Самаре состоялось Первенство городского округа по велосипедному спорту (маунтинбайк – кросс – кантри – короткий круг).
В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев на форуме «Мой бизнес 63. Время героев» встретился с самарскими предпринимателями – победителями и финалистами народной премии 63.RU.
Самарский Росреестр провел семинар в Торгово-промышленной палате Самарской области, посвященный актуальным изменениям законодательства в сфере земли и недвижимости.
Завершилась заявочная кампания VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на Фестиваль было отправлено более 400 заявок, 20 из них — от Самарской области.
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал «Т Плюс»), вошла в престижный рейтинг «25 вдохновляющих женщин» от Forbes Woman. В списке — представительницы профессий, которые долгое время считались традиционно мужскими. В частности, сотрудница энергокомпании отмечена в номинации «Производство», где среди критериев реализованные крупные проекты, участие в программах по подготовке квалифицированных кадров.

Карьера Алины в энергетике началась в 2015 году. Всего за шесть лет она прошла путь от электромотёра главного щита управления Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 до руководителя производственно‑технического отдела станции.

За время работы Алина приняла участие в реализации 20 инвестиционных проектов компании «Т Плюс». В числе крупнейших — строительство нового водогрейного котла станции в 2021 году, который повысил надёжность теплоснабжения Новокуйбышевска. Это напрямую улучшило качество жизни горожан.

«Первоначально мне приходилось бороться с собственными страхами и неуверенностью, — делится Алина Сайгичева. — В энергетике важны компетенции и готовность постоянно учиться. Сегодня я занимаюсь разработкой проектов, которые способны улучшить теплоснабжение жителей города, а также выступаю наставником для новых сотрудников, знакомлю их со спецификой работы станции. Признание на столь высоком уровне вдохновляет меня развиваться дальше».

Достижение Алины Сайгичевой подчёркивает, что профессионализм и целеустремлённость открывают возможности в любой отрасли — даже в такой технически сложной, как энергетика.

С полным списком топ-25 Forbes Woman можно ознакомиться здесь.

 

Фото:  пресс-служба Самарского филиала «Т Плюс»

