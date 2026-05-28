Более 100 юношей и девушек приняли участие в Первенстве по маунтинбайку в Самаре

27 мая на территории лесопарка «Дубки» в Самаре состоялось Первенство городского округа по велосипедному спорту (маунтинбайк – кросс – кантри – короткий круг). В соревнованиях приняли участие юноши и девушки из спортивных школ № 7 и № 15 в возрастных категориях 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016 гг. рождения.



«Соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри считаются одним из самых популярных и доступных видов велосипедного спорта. Его привлекательность — в уникальном сочетании физической нагрузки и технической сложности. Гонки проходили по живописной трассе лесопарка, с естественными препятствиями. Конечно, спортивного азарта и адреналина добавили холодный ветер и дождь. Поздравляю всех участников и победителей, все ребята молодцы. Впереди летние каникулы, но тренировки и сборы продолжаются. Желаю в новом сезоне держать ориентир только на победы!» – сказал руководитель Департамента физкультуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.



По результатам гонок победителями стали Михаил Шукшин и Дарья Свистухина (2010-2011 г.р.), Максим Черкунов и Елизавета Кузнецова (2012-2013 г.р.), Дмитрий Монец и Оксана Беликова (2014-2015 г.р.), а также Александр Москвин (2016 г.р. и младше).



«На гонке, особенно в сложных погодных условиях, недостаточно просто крутить педали. Необходимо постоянно анализировать обстановку, распределять силы так, чтобы хватило на всю дистанцию, а также быстро принимать решения по траектории движения и оценивать свои возможности перед очередным препятствием. Все это делает каждую поездку уникальной и увлекательной. Меня кросс-кантри привлекает возможностью гармонично развивать тело и ум, получать адреналин от преодоления трудностей и наслаждаться красотой природы», – рассказала воспитанница спортшколы СШОР № 15 Дарья Свистухина.



Соревнования организованы Департаментом физической культуры и спорта администрации города Самары. Все победители, а также призеры получили дипломы и медали.

Фото: пресс-служба администрации Самары