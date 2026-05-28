В Самаре бывшая руководитель отдела промпредприятия предстанет перед судом по обвинению в получении коммерческого подкупа

Следственным отделом по Кировскому району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела промышленного предприятия, обвиняемой в совершении четырех преступлений по статье "Коммерческий подкуп".

По версии следствия, в период с 2018 года по 2024 год фигурантка неоднократно получала от представителей подрядных организаций денежные средства в качестве коммерческого подкупа - не менее 5 % от стоимости поставленной продукции в рамках договоров на поставку канцелярских принадлежностей, спецодежды, химических средств. Всего ей было получено более 2 млн рублей за беспрепятственное исполнение условий договоров.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.