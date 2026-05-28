Семинар для предпринимателей в Торгово-промышленной палате региона провел Самарский Росреестр

Самарский Росреестр провел семинар в Торгово-промышленной палате Самарской области, посвященный актуальным изменениям законодательства в сфере земли и недвижимости.

Спикером мероприятия выступил начальник отдела правового обеспечения ведомства Константин Минин. Он рассказал о том, что с 1 марта 2026 г. в Земельный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков.

Вид разрешенного использования (ВРИ) — тот, который допускается осуществлять на земельном участке, а также над и под его поверхностью. ВРИ делятся на основные, вспомогательные и условно разрешенные. Правообладатели получили право самостоятельно выбирать основной и вспомогательный ВРИ из федерального классификатора, учитывая категорию земель, зонирование территории и цели использования. Для выбора основного ВРИ необходимо подать заявление в орган регистрации прав. Вспомогательные виды в ЕГРН не вносятся.

Установлен перечень документов, определяющих ВРИ: градостроительный регламент, лесохозяйственный регламент, положение об особо охраняемой природной территории. «Все изменения законодательства направлены на устранение правовой неопределенности, упрощение процедур использования земель, сокращение административных барьеров и повышение прозрачности земельных отношений», – отметил Константин Минин.

В программе семинара освещалась работа сервисов Национальной системы пространственных данных. Предприниматели узнали, как с помощью сервиса «Карта» определить ВРИ земельных участков. Также собравшиеся получили информацию о сервисе «Градостроительная проработка онлайн», объединяющем ключевую градостроительную информацию о выбранной территории: ВРИ, зоны с особыми условиями, пересечения границ участка с соседними или иными зонами; градостроительную документацию, административно‑территориальное деление.

«Для Торгово-промышленной палаты особенно важно, что НСПД предоставляет специализированные сервисы для различных категорий бизнеса. Сервисы НСПД помогают нашим членам находить наиболее подходящие участки для реализации их проектов, – говорит председатель Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» Валерий Петрович Фомичев. - Хочу подчеркнуть, что НСПД - это не просто инструмент для получения информации, а полноценная инфраструктура, которая способствует развитию бизнеса, упрощает взаимодействие с государственными органами и делает процесс управления земельными ресурсами более эффективным и прозрачным. Мы уверены, что внедрение и развитие НСПД будет способствовать дальнейшему экономическому росту и процветанию нашего региона».

