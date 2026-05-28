Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал «Т Плюс»), вошла в престижный рейтинг «25 вдохновляющих женщин» от Forbes Woman.
Сегодня самарское движение «ЮНАРМИЯ» объединяет более 72 тысяч ребят и свыше 680 отрядов действующих во всех муниципальных образованиях региона.
29 мая на территории АО «Авиакор-авиационный-завод», расположенного в Кировском районе города Самары, запланирована общезаводская тренировка по действиям при угрозе нападения беспилотного воздушного судна.
Следственным отделом по Кировскому району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела промышленного предприятия, обвиняемой в совершении четырех преступлений по статье "Коммерческий подкуп".
27 мая на территории лесопарка «Дубки» в Самаре состоялось Первенство городского округа по велосипедному спорту (маунтинбайк – кросс – кантри – короткий круг).
В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев на форуме «Мой бизнес 63. Время героев» встретился с самарскими предпринимателями – победителями и финалистами народной премии 63.RU.
Самарский Росреестр провел семинар в Торгово-промышленной палате Самарской области, посвященный актуальным изменениям законодательства в сфере земли и недвижимости.
Семинар для предпринимателей в Торгово-промышленной палате региона провел Самарский Росреестр
Завершилась заявочная кампания VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на Фестиваль было отправлено более 400 заявок, 20 из них — от Самарской области.
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Самарский Росреестр провел семинар в Торгово-промышленной палате Самарской области, посвященный актуальным изменениям законодательства в сфере земли и недвижимости.

Спикером мероприятия выступил начальник отдела правового обеспечения ведомства Константин Минин. Он рассказал о том, что с 1 марта 2026 г. в Земельный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков.

Вид разрешенного использования (ВРИ) —  тот, который допускается осуществлять на земельном участке, а также над и под его поверхностью. ВРИ делятся на основные, вспомогательные и условно разрешенные. Правообладатели получили право самостоятельно выбирать основной и вспомогательный ВРИ из федерального классификатора, учитывая категорию земель, зонирование территории и цели использования. Для выбора основного ВРИ необходимо подать заявление в орган регистрации прав. Вспомогательные виды в ЕГРН не вносятся.

Установлен перечень документов, определяющих ВРИ: градостроительный регламент, лесохозяйственный регламент, положение об особо охраняемой природной территории.  «Все изменения законодательства направлены на устранение правовой неопределенности, упрощение процедур использования земель, сокращение административных барьеров и повышение прозрачности земельных отношений», – отметил Константин Минин. 

В программе семинара освещалась работа сервисов Национальной системы пространственных данных. Предприниматели узнали, как с помощью сервиса «Карта» определить ВРИ земельных участков. Также собравшиеся получили информацию о сервисе «Градостроительная проработка онлайн», объединяющем ключевую градостроительную информацию о выбранной территории: ВРИ, зоны с особыми условиями, пересечения границ участка с соседними или иными зонами; градостроительную документацию, административно‑территориальное деление.

«Для Торгово-промышленной палаты особенно важно, что НСПД предоставляет специализированные сервисы для различных категорий бизнеса. Сервисы НСПД помогают нашим членам находить наиболее подходящие участки для реализации их проектов, – говорит председатель Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» Валерий Петрович Фомичев. - Хочу подчеркнуть, что НСПД - это не просто инструмент для получения информации, а полноценная инфраструктура, которая способствует развитию бизнеса, упрощает взаимодействие с государственными органами и делает процесс управления земельными ресурсами более эффективным и прозрачным.  Мы уверены, что внедрение и развитие НСПД будет способствовать дальнейшему экономическому росту и процветанию нашего региона».

 

Фото:  Управление Росреестра по Самарской области

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
28 мая 2026  11:11
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
27 мая 2026  18:55
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
27 мая 2026  18:07
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
27 мая 2026  17:57
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
27 мая 2026  09:05
