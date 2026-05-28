Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому движению «ЮНАРМИЯ» – 10 лет

Вячеслав Федорищев поздравил юнармейцев губернии с 10-летием «ЮНАРМИИ»:

"Для нашего региона этот юбилей особенный: в этом году Самара носит звание Юнармейской столицы России.

Мы выиграли его в народном голосовании – нас поддержали более 160 тысяч человек.

Сегодня самарское движение «ЮНАРМИЯ» объединяет более 72 тысяч ребят и свыше 680 отрядов действующих во всех муниципальных образованиях региона.

Наши юнармейцы – постоянные участники Парада в честь Дня Победы и Парада Памяти, несут Вахту Памяти, благоустраивают воинские мемориалы и захоронения, помогают ветеранам, достойно представляют Самарскую область на федеральных патриотических мероприятиях, в том числе во Всероссийской игре «Зарница 2.0». А региональное отделение «ЮНАРМИИ» носит имя Героя РФ генерала Армии Александра Ивановича Баранова.

От всей души поздравляю всех, кто носит красный берет и с гордостью говорит: «Я – юнармеец!». Спасибо вам за энергию, ответственность, любовь к Родине и верность традициям. Пусть впереди будет ещё больше достижений, побед и добрых дел – на благо нашей большой страны!"

