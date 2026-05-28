Плановую тренировку с включением сирен проведет «Авиакор» в Самаре

29 мая на территории АО «Авиакор-авиационный-завод», расположенного в Кировском районе города Самары, запланирована общезаводская тренировка по действиям при угрозе нападения беспилотного воздушного судна. В том числе будут включены внутризаводские сирены и громкоговорители.

В случае реального объявления угрозы нападения тренировка, по данным предприятия, будет перенесена на другое время.

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара просит жителей близлежащих домов и сотрудников соседних предприятий при включении сирен сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112.