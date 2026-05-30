Правительство РФ утвердило дополнительную соцподдержку для пострадавших при ЧС

Правительство России ввело дополнительные меры соцподдержки для пострадавших от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Работникам будет предоставляться дополнительный оплачиваемый выходной и (или) отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы при ЧС природного и техногенного характера», — указано в сообщении ведомства. Его приводит «Интерфакс».

С 1 сентября 2026 года в Трудовой кодекс РФ внесут изменения. Министерство подготовило соответствующее постановление. Оно даст право на дополнительные выходные гражданам, которые жили в зоне ЧС любого уровня и столкнулись с нарушением условий жизни или утратой самого необходимого имущества.