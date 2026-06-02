«Т Плюс» восстановила благоустройство на 687 участках в Самаре

«Т Плюс» привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.

До конца июля планируется благоустроить ещё 224 территории, где в прошлый отопительный период после устранения дефектов теплосети была организована временная схема укладки дорожного полотна.

«Приводя в порядок дворовые территории мы обязательно учитываем их первоначальное состояние – наличие ограждений, бортового камня, лестниц, – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов. – Для скорейшего завершения всех работ привлекаем не только своих сотрудников, но и персонал подрядных организаций».

В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей сроки завершения работ могут быть скорректированы из-за необходимости повторных вскрытий грунта для ремонтов трубопроводов. При этом все изменения графика благоустройства «Т Плюс» согласовывает с администрацией города.