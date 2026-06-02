В Сызранском филиале школы-интерната № 2 состоялся патриотический «урок Мужества». Перед воспитанниками выступили люди, чьи судьбы стали примером беззаветного служения Родине.

Почётным гостем стал капитан Владимир Тарасов – пограничник, участник легендарных событий на острове Даманский на границе с Китаем. Ветеран поделился с ребятами воспоминаниями о тех героических и трагических днях, когда советские пограничники ценой невероятных усилий отстаивали рубежи Отчизны.

Также перед школьниками выступил Олег Щетинин – сотрудник Сызранского ЛО МВД России на транспорте, участник специальной военной операции. Он награждён крестом «Георгия Победоносца» 4-й степени и медалью «За Отвагу». Олег Владимирович рассказал детям о том, что значит настоящая отвага и почему так важно сохранять верность присяге.

Встреча прошла в тёплой, но по-настоящему серьёзной атмосфере. Ребята с большим вниманием слушали рассказы о мужестве, долге и любви к Родине – от тех, кто сам стоял на страже её границ в разные эпохи.

Организаторы мероприятия выражают надежду, что такие встречи станут доброй традицией, помогая воспитывать в подрастающем поколении уважение к истории своей страны, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте