Вячеслав Федорищев провел оперштаб по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на Сызрань 21 мая

В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
В Хвалынске развернулись масштабные состязания в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», где команда Самарской области, насчитывающая 45 участников, демонстрирует свои силы в самых разных направлениях – от спортивного до познавательного туризма
Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ – крупнейшего объекта генерации «Т Плюс» в областной столице.
21 мая 2026 года, примерно в 15:30, на 5 км автодороги «Шигоны - Новодевичье»столкнулись автомобили  Niva и Ока.
В Приволжском федеральном округе с 2022 года модернизировано порядка 1660 километров инженерных сетей в рамках программ обновления коммунальной инфраструктуры.
21 мая в парке-отеле «Дубрава» в Самаре начал работу областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На ИнфоВолне».
Организаторы регионального форума «Мой бизнес 63. Время героев» — министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и центр «Мой бизнес» — опубликовали деловую программу, которая уже доступна на официальном сайте.
В четверг, 21 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел выездное совещание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ на территории Сызрани.
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В четверг, 21 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел выездное совещание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ на территории Сызрани. Участие в совещании приняли члены правительства региона, представители силовых структур, оперативных служб, руководства города.
Сегодня утром город вновь подвергся атаке вражеских беспилотников, более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Среди мирного населения есть жертвы. «С прискорбием сообщаю: из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — сообщил утром губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «МАКС».
В результате атаки погибли женщина и ее сын — члены семьи участника СВО. Пострадавшим сызранцам госпитализация не потребовалась.
С момента объявления режима беспилотной опасности по поручению главы региона все силы и средства были приведены в повышенную готовность. Работы по ликвидации последствий велись во взаимодействии с Управлением МЧС России по Самарской области.
В результате атаки БПЛА также были повреждены несколько домов.
«Материальная помощь пострадавшим, семьям погибших, всем, кто получил ущерб имуществу, будет оказана незамедлительно. По моему поручению такую работу ведет правительство области», — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Он выразил благодарность жителям, которые сразу откликнулись и предложили помощь своим землякам.
Как доложил глава г.о. Сызрань Сергей Володченков, в городе развернут пункт временного размещения. «Со всеми, кто так или иначе пострадал, проведена работа. Находимся в контакте с ними, работают психологи», — сообщил он.
Заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева сообщила, что с населением работают три мобильные группы психологов, за помощью обратились 40 человек, в том числе люди, проживающие в домах рядом с теми, что были повреждены. «Это будет не разовая, а пролонгированная помощь, то есть сопровождение на столько, на сколько нужно», — отметила она.
В настоящее время проводится оценка причиненного ущерба. Губернатор поручил очень внимательно провести эту работу, пообщаться с жителями на предмет выявления дополнительных повреждений. «Поможем ликвидировать последствия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Со стороны регионального правительства в полной мере окажем содействие правоохранительным органам», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Важно: в регионе действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.
Приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру: 112.

 

 

Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.
12 мая 2026, 14:57
В Сызрани стартовал первый этап чемпионата России по адаптивному футболу
Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.
С 11 по 17 мая на стадионе «Центральный» в Сызрани будут проходить матчи первого этапа чемпионата России по адаптивному футболу (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
11 мая 2026, 17:28
В регионе состоится первый этап чемпионата России по адаптивному футболу
С 11 по 17 мая на стадионе «Центральный» в Сызрани будут проходить матчи первого этапа чемпионата России по адаптивному футболу (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
06 мая 2026, 18:50
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте.
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
21 мая 2026  11:59
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
21 мая 2026  10:04
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
20 мая 2026  13:51
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
20 мая 2026  10:08
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
18 мая 2026  13:32
