В Сызрани стартовал первый этап чемпионата России по адаптивному футболу (ПОДА). Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.
Участники соревнований:
«Махачкала» Республика Дагестан
«Динамо-Алтай» Алтайский край
«Ламан Аз» Чеченская Республика
«Иристон» Республика Северная Осетия-Алания
«СКА Сталининград» Волгоградская область
«Патриот НН» Нижегородская область
Сборная Самарской области
В составе самарской сборной 6 игроков ФКА «Сызрань» и 8 игроков самарских «Крыльев Мечты», среди них 12 ветеранов специальной военной операции.
Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» при поддержке министерства спорта Самарской области и администрации городского округа Сызрань.
