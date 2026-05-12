В Сызрани стартовал первый этап чемпионата России по адаптивному футболу (ПОДА). Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.



Участники соревнований:

«Махачкала» Республика Дагестан

«Динамо-Алтай» Алтайский край

«Ламан Аз» Чеченская Республика

«Иристон» Республика Северная Осетия-Алания

«СКА Сталининград» Волгоградская область

«Патриот НН» Нижегородская область

Сборная Самарской области



В составе самарской сборной 6 игроков ФКА «Сызрань» и 8 игроков самарских «Крыльев Мечты», среди них 12 ветеранов специальной военной операции.



Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» при поддержке министерства спорта Самарской области и администрации городского округа Сызрань.

Фото: минспорта СО