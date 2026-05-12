В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках оперативного совещания в областном правительстве поручил профильным ведомствам уделить вопросу подготовки к летней оздоровительной кампании особое внимание. «В прошлом году по моему поручению на 10 тысяч было увеличено количество мест для летнего отдыха школьников. Это было решение капиталоемкое, но мы его приняли, потому что считаем, что здоровье и благополучие наших детей, развитие мероприятий по оздоровительной кампании - одна из наших основных задач. Кроме того, приняли меры по совершенствованию системы электронного бронирования путевок», - акцентировал глава региона.

С конца апреля на региональном портале Госуслуг доступно бронирование льготных путевок в детские лагеря. Для родителей, чьим детям не хватило мест для льготного бронирования, предусмотрена мера поддержки в виде компенсации за самостоятельно приобретённую путевку. Компенсация возможна при соблюдении ряда условий.

Путевка должна быть приобретена в детский лагерь, который состоит в реестре организаций отдыха и оздоровления детей Самарской области. Данный реестр размещен на официальном сайте министерства образования Самарской области в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей». Путевку нужно приобрести на заезд длительностью не менее 7 дней. Смена должна быть организована в период с 1 июня по 31 августа.

«В этом году по поручению губернатора мы запланировали 6 тысяч компенсаций за путевки, которые родители приобрели самостоятельно. Поэтому они могут купить путевку и подать заявление на компенсацию на региональном портале Госуслуг. Разница будет лишь в том, что родители сначала оплатят полную сумму путевки, а уже потом получат компенсацию», - ранее отмечал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

За компенсацией можно обратиться также в Главное управление социальной защиты населения по месту жительства. Заявление необходимо подать в течение 1 месяца со дня оказания услуги по отдыху, но не позднее 30 сентября.

Частичную компенсацию можно получить на каждого ребенка один раз в летнюю оздоровительную кампанию. Выплата компенсации производится в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о назначении и предоставлении компенсации.

Напомним: для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для детей из семей, где один из родителей – участник СВО, путевки предоставляются бесплатно через комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.

Место в лагеря дневного пребывания также можно получить бесплатно. Для этого родителям нужно обратиться в школу по месту обучения ребенка через классного руководителя.