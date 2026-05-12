Фонд развития промышленности Самарской области в 2025 году предоставил предприятиям 36 льготных займов

Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ГФРП СО) в 2025 году усилил поддержку региональных предприятий, выдав 36 займов на общую сумму 865,54 млн рублей. Количество профинансированных проектов выросло в 1,5 раза, а объем предоставленных средств увеличился более чем на 20%. Общий бюджет проектов достиг 1,73 млрд руб.

Основной задачей фонда является поддержка промышленных предприятий Самарской области и выдача льготных займов на реализацию проектов, направленных на разработку и внедрение перспективных технологий, производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

«Финансовая поддержка фонда обеспечивает не только экономический эффект, но и решает социальные задачи. Проекты создают новые рабочие места и увеличивают налоговые поступления», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фонд предоставляет целевые займы по ставкам 1, 3 и 5 процентов годовых сроком до пяти лет в размере от 5 до 100 млн рублей, стимулируя инвестиции в реальный сектор экономики. Снижение ставки предусмотрено для участников промышленных кластеров, организаций, реализующих программу повышения производительности труда, а также при трудоустройстве участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.

В 2025 году фонд запустил новую продуктовую линейку для автомобильной и химической промышленности, производства беспилотных систем и роботостроения, при этом особое внимание уделяется предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Примером успешного финансирования служит Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН», получивший заем в размере 33 млн рублей по программе «Развитие субъектов деятельности в сфере промышленности». Средства направлены на приобретение новой автоматической линии, запуск которой намечен на середину мая 2026 года.

В 2026 году фондом уже выдано шесть займов на общую сумму 165 млн рублей. Кроме того, в текущем году запланирована выдача не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей с софинансированием федеральных программ.