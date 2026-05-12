«Производительность труда»: самарский завод повысил выработку после участия в федеральном проекте

На Самарском заводе полимерных изделий (СЗПИ) завершена активная фаза внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ключевым итогом шестимесячной работы по внедрению инструментов бережливого производства стал рост выработки на пилотном участке на 29%.

ООО «Самарский завод полимерных изделий» СЗПИ специализируется на выпуске медицинских пакетов и емкостей для сбора и утилизации отходов для нужд больниц, поликлиник и других медицинских учреждений. Предприятие ежемесячно перерабатывает 300 тонн полиэтилена. Производственные мощности позволяют выпускать до 2 миллионов литых пластиковых изделий в месяц. Завод активно сотрудничает с партнерами как в Самарской области, так и за ее пределами.

В качестве пилотного потока для апробации бережливых технологий был выбран участок изготовления медицинского пакета размером 500×600 мм. В течение шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками предприятия анализировали процессы и внедряли улучшения. Результатом работы стало повышение выработки на 29%.

«Эксперты РЦК помогли взглянуть на процессы свежим взглядом. Простая перестановка оборудования сократила лишние перемещения. Оптимизировали переналадку. Время переналадки по некоторым типам сократилось с 1012 секунд до 65. Разработка СОПов сделала работу предсказуемой. Внедрение производственного анализа позволило увидеть причины простоев оборудования. Благодаря чему мы стали оперативно на них реагировать. Будем тиражировать полученный опыт на другие участки», - рассказал директор ООО «СЗПИ» Виктор Козлов.

Внедрение бережливого производства позволило заводу без дополнительных затрат нарастить выпуск, отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. «29% роста выработки — это не абстрактные цифры. Это реальная дополнительная продукция, которую завод может поставить своим клиентам. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям находить резервы там, где их раньше не видели», - подчеркивает он.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассматривает проект как стратегический инструмент повышения качества жизни в регионе. По инициативе главы региона практики рационального управления внедряются не только в промышленности, но и в социальной сфере: поликлиниках, школах и многофункциональных центрах. Самарская область стабильно входит в число лидеров по реализации федерального проекта в стране.

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» осуществляется на безвозмездной основе для предприятий, соответствующих критериям отбора.

Фото: СЗПИ