Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая просветительская программа охватит все целевые аудитории – от школьников до представителей старшего поколения.
Самарская область в числе первых присоединилась к новому проекту Общества «Знание» Знание.Безопасность
2 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева с «Юбилейной программой».
САТОБ: «Юбилейная программа» Государственного академического Русского оркестра имени В.В. Андреева
В Самаре за месяц с начала установления особого противопожарного режима проведено более 10 профилактических рейдов по недопущению возгораний в частном секторе, садово-дачных товариществах и городских лесах.
Более 10 противопожарных рейдов провели в Самаре
12 мая - Международный день медицинской сестры. Накануне праздника в минздраве СО прошло награждение среднего медицинского персонала.
Андрей Орлов вручил отраслевые награды медсестрам и поздравил их с профессиональным праздником
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета «На всех парусах» вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета  - в полуфинале всероссийского конкурса
На Самарском заводе полимерных изделий (СЗПИ) завершена активная фаза внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Производительность труда»: самарский завод повысил выработку после участия в федеральном проекте
Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.
В Сызрани стартовал первый этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самарской области родители могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённую путевку в детский лагерь.
В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область в числе первых присоединилась к новому проекту Общества «Знание» Знание.Безопасность

65
Новая просветительская программа охватит все целевые аудитории – от школьников до представителей старшего поколения.

Новая просветительская программа охватит все целевые аудитории – от школьников до представителей старшего поколения. Ранее о подготовке проекта на полях просветительского марафона Знание.Первые рассказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Проект Знание.Безопасность – цикл мероприятий, направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Как отметил Сергей Кириенко, в условиях современных вызовов и постоянно совершенствующихся схем мошенничества данные вопросы становятся одними из ключевых вызовов национальной безопасности.
«К сожалению, для врагов России сегодня наши дети являются не просто допустимой целью, они являются приоритетной целью. Мы видим, как они специально пытаются атаковать наших детей, вовлекают их в совершение преступлений», — заявил Сергей Кириенко.
В первый же день к проекту Общества «Знание» присоединились 28 регионов – от Калининградской до Сахалинской области. Было проведено более 100 встреч для почти восьми тысяч школьников и студентов. Больше всего мероприятий прошло в ДНР, Самарской, Сахалинской, Нижегородской областях и Республике Бурятия.
В Самарской области площадками для лекций стали Сергиевский губернский техникум, Самарский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, Поволжский государственный университет сервиса, общественная приемная партии «Едина Россия».
Кроме того, мероприятия проекта уже проходят в Нижегородской области, Башкортостане, Мордовии, Чувашии, Пензенской и Саратовской областях.
Отметим, Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что одной из самых серьезных угроз ХХI века остается терроризм, уточняя, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими.
В связи с этим проект Знание.Безопасность будет реализован по двум взаимосвязанным направлениям. Первое — технические меры защиты: взаимодействие с правоохранительными органами, операторами связи и цифровыми платформами для информирования о выявлении и блокировках мошеннических схем, вредоносного контента и незаконных колл-центров. Второе — просветительские программы: разработка и внедрение системных лекций, мастер-классов и курсов, которые научат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять деструктивному влиянию и вербовке, сохранять психологическую устойчивость в цифровой среде.
Планируется, что до конца года проект охватит около миллиона школьников и студентов, которые посетят более 15 тысяч встреч с представителями правоохранительных органов и силовых структур, психологов, специалистов общественных и государственных организаций, специализирующихся на национальной безопасности и профилактике деструктивных идеологий. 
В рамках проекта особое внимание будет уделено обучению сотрудников системы профилактики. Для них во всех регионах страны пройдут семинары о современных схемах манипуляции и алгоритмах действий при выявлении риска. Старт таких форумов запланирован на июль 2026 года. Участниками встреч станут более 13 тысяч сотрудников различных региональных организаций.
Кроме того, будут созданы готовые методические материалы, которые позволят и лекторам Общества «Знание», и людям, ведущим профилактическую работу, выступать по самым актуальным вопросам в рамках этого направления. Они будут размещены в библиотеке готовых материалов на сайте Российского общества «Знание» в ближайшее время. Дополнительно ведется съемка фильмов для разных целевых аудиторий по тематике безопасности.

6+

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
12 мая 2026  12:42
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
236
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
1201
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
1585
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1649
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1433
Весь список