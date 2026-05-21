В Самаре состоится областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На ИнфоВолне»

21 мая в парке-отеле «Дубрава» (г. Самара, Красноглинское шоссе, 40), начал работу областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На ИнфоВолне». Фестиваль приурочен к 175-летию Самарской губернии и Дню Волги. (18+)

Тема фестиваля – путешествие по Самарской области и реке Волге. В этом году на «ИнфоВолне» соревнуются 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также из Республики Татарстан. В каждой команде – максимум 5 человек, из которых 4 участника – инвалиды по зрению 1, 2 группы.



«Шум города», «Книжный шифр», «Навигатор» – так называются некоторые из 8 фестивальных станций, которые должный пройти участники. На каждой станции задания, связанные с литературой и современными технологиями, которыми инвалиды по зрению пользуются практически ежедневно. Нужно ответить на вопросы по компьютерной грамотности, прочитать с помощью специального приложения текст. Ситуации жизненные, очень важные, простые для обычных людей, но по-настоящему сложные для людей слабовидящих.

Кроме новых знаний участники «ИнфоВолны» получают ещё и общение, хорошие эмоции и настроение, позитивный заряд на жизнь.

«На фестивале участники команд показывают мастерство владения современными технологиями. По сути, это не только технический, но и психологический тренинг, когда человек преодолевает внутренние страхи и ограничения. Ведь порой так сложно перестать бояться сложных настроек и кнопок, а здесь, в командах, в игре, появляется уверенность в собственных силах», – рассказала Ольга Вологодская, директор Самарской областной библиотеки для слепых.

Этот фестиваль также помогает узнать о крутых цифровых фишках, даёт возможность пообщаться и обменяться опытом с единомышленниками, специалистами, владеющими современными средствами реабилитации инвалидов по зрению. «Для нас важно, прежде всего, конечно, общение», – поделилась участница фестиваля, читательница библиотеки для слепых Анна Казаева. – Но и большой плюс в том, что фестиваль прокачивает так необходимые нам знания современных цифровых сервисов, а это очень помогает в быту, в обычной жизни».

Организаторы фестиваля: Самарская областная библиотека для слепых», Самарская областная общественная организация ВОС.

Фото: организаторы фестиваля