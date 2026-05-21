В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
Губернатор Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский и директор ФРП Роман Петруца провели рабочую встречу
В Хвалынске развернулись масштабные состязания в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», где команда Самарской области, насчитывающая 45 участников, демонстрирует свои силы в самых разных направлениях – от спортивного до познавательного туризма
Команда Самарской области завоевала первые места в двух номинациях отборочного этапа конкурса авторской песни «Музыка сердец» на «Туриаде»
Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ – крупнейшего объекта генерации «Т Плюс» в областной столице.
Павел Сниккарс посетил с рабочей поездкой Самарскую область
21 мая 2026 года, примерно в 15:30, на 5 км автодороги «Шигоны - Новодевичье»столкнулись автомобили  Niva и Ока.
В Шигонском районе на автодороге столкнулись Lada Niva и Ока, водитель Оки погиб
В Приволжском федеральном округе с 2022 года модернизировано порядка 1660 километров инженерных сетей в рамках программ обновления коммунальной инфраструктуры.
В Самарской области с 2022 года обновили более 200 км коммунальных сетей
21 мая в парке-отеле «Дубрава» в Самаре начал работу областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На ИнфоВолне».
В Самаре состоится областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На ИнфоВолне»
Организаторы регионального форума «Мой бизнес 63. Время героев» — министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и центр «Мой бизнес» — опубликовали деловую программу, которая уже доступна на официальном сайте.
Опубликована программа предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время героев»
В четверг, 21 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел выездное совещание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ на территории Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел оперштаб по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на Сызрань 21 мая
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Опубликована программа предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время героев»

Организаторы регионального форума «Мой бизнес 63. Время героев» — министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и центр «Мой бизнес» — опубликовали деловую программу, которая уже доступна на официальном сайте. Мероприятие пройдет 28–29 мая в Самаре. Участие в форуме бесплатное, необходима регистрация.
Бизнес-форум проводится ежегодно и приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. В этом году фокус деловой программы — на внедрении современных технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.
Форум открывается в четверг, 28 мая во Дворце спорта им. В. Высоцкого (Самара, Молодогвардейская, 222). На площадке будет работать выставочная экспозиция «Здесь придумали», где локальные креативные предприниматели представят свою продукцию. В большом и малом залах пройдут тематические секции.
В 10:00 состоится мастер-класс от руководителя команды Discovery and development в Сбере Алисы Анкушевой. Эксперт расскажет, как ИИ усиливает бизнес-процессы и какие возможности теряют компании, откладывающие внедрение нейросетей.
В это же время в малом зале пройдет встреча на тему «Производство в новых условиях: где искать точки роста». В обсуждении примут участие предприниматели-промышленники, эксперты в сфере производительности труда.
Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия «Адаптация бизнеса к новым условиям». В дискуссии примут участие представители органов власти, налоговой службы, деловых объединений, федеральных и региональных институтов развития, а также действующие предприниматели. Участники пленарной сессии поделятся конкретными инструментами и стратегиями, которые помогают преодолевать текущие вызовы и способствуют росту предпринимательства в регионе.
Заключительная секция первого дня будет посвящена внешнеэкономической деятельности. Спикеры поделятся своим опытом и знаниями о том, как успешно выйти на международные рынки с собственным продуктом.
Продолжится форум «Мой бизнес 63» 29 мая в Доме предпринимателя (Самара, Молодогвардейская, 211). 
На секции «Рынок инноваций» обсудят, как бизнесу находить, финансировать и внедрять технологии. На семинаре от Агентства социокультурных технологий разберут, как креативному проекту получить грант Президентского фонда культурных инициатив. В завершение дня состоится экспертная сессия Гарантийного фонда Самарской области и компании «Нескучные финансы», посвященная теме «Финансовый прорыв». 
Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». К участию в форуме приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний. 
Посмотреть программу и забронировать место: forum.mybiz63.ru.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
21 мая 2026  11:59
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
21 мая 2026  10:04
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
20 мая 2026  13:51
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
20 мая 2026  10:08
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
18 мая 2026  13:32
