В Тольятти подвели итоги акции «На работу на велосипеде»

С 25 по 29 мая в Тольятти проходила городская акция по пропаганде спорта и здорового образа жизни «На работу на велосипеде».

Участниками стали жители города от 8 до 67 лет, а среди победителей - сотрудники тольяттинской городской думы и заслуженный тренер России, тренер СШОР №10 «Олимп» Галина Сухарева.

Организато ежегодной акции - информационное агентство «Спорт Тольятти». В этом году оно во второй раз подряд стало полуфиналистом всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Главная цель проекта - пропаганда и повышение интереса к физкультуре и спорту, информирование общественности о результатах спортсменов и команд, о работе спортивных школ, федераций и секций, клубов по месту жительства, центров тестирования ГТО.

Фото: минспорта СО