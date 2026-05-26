В Тольятти прошли соревнования по мини-футболу

На днях в Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.

На футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва «ЛАДА» 50 спортсменов – участников 5 коллективов физической культуры состязались за право получить кубок победителя

По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место заняла команда – Госавтоинспекции У МВД России по г.Тольятти;

2 место заняла команда –У МВД России по г.Тольятти;

3 место заняла команда – Отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г.Тольятти;

4 место заняла команда – Отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г.Тольятти;

5 место заняла команда – Отдела полиции по Центральному району У МВД России по г.Тольятти.

Председатель местной тольяттинской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного сообщества «Динамо» полковник полиции Илдар Чагаев поздравил участников с окончанием Турнира и вручил победителям и призёрам кубки, медали и дипломы.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Сверчков, в свою очередь, отметил, что сотрудники органов внутренних дел регулярно участвуют в спортивных соревнованиях, добиваясь высоких результатов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области