В Тольятти прошли соревнования по мини-футболу

На днях в Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
На футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва «ЛАДА» 50 спортсменов – участников 5 коллективов физической культуры состязались за право получить кубок победителя
По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место заняла команда – Госавтоинспекции У МВД России по г.Тольятти;
2 место заняла команда –У МВД России по г.Тольятти;
3 место заняла команда – Отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г.Тольятти;
4 место заняла команда – Отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г.Тольятти;
5 место заняла команда – Отдела полиции по Центральному району У МВД России по г.Тольятти.
Председатель местной тольяттинской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного сообщества «Динамо» полковник полиции Илдар Чагаев поздравил участников с окончанием Турнира и вручил победителям и призёрам кубки, медали и дипломы.
Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Сверчков, в свою очередь, отметил, что сотрудники органов внутренних дел регулярно участвуют в спортивных соревнованиях, добиваясь высоких результатов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области