На  автодороге Кинель - Богатое столкнулись два автомобиля, госпитализирован ребенок

Сегодня в 12 часов 9 минут в пожарно-спасательный отряд № 34 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 4 километре автодороги Кинель - Богатое.

К месту происшествия был направлен расчет 82-й Части 34-го Отряда в составе 3 человек личного состава на одной единице техники. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. К сожалению, есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, стабилизацию транспортных средств, сообщает пресс-служба ОблГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

