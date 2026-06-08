В Кинельском районе произошло ДТП с мотоциклом, которым управлял 14-летний подросток

7 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП случилось в 17:54 в селе Чубовка Кинельского района. Согласно материалам Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался со стороны улицы Юбилейной в направлении улицы Гаражной. При повороте налево он не уступил дорогу кроссовому мотоциклу Sanchez Bandit YB300R, которым управлял 14-летний подросток. Несовершеннолетний участник ДТП госпитализирован.