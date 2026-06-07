В Сызранском районе на трассе М-5 Hyundai Solaris врезался в препятствие

В воскресенье, 7 июня, в 15:39 на 304 км трассы М-5 в Сызранском районе произошло ДТП - Hyundai Solaris налетел на препятствие, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Пострадавших пассажиров госпитализировали в больницу Сызрани.

На месте аварии пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области проводили аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение АКБ. Также на месте ДТП работали сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники, пишет Волга-Ньюс.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС