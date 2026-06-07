В Тольятти цепочкой столкнулись несколько машин

В Центральном районе Тольятти участник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 6 июня в 21:00 в жилой зоне 32-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Cerato, двигался со стороны ул. Ленина в направлении ул. Александра Кудашева. В пути следования во дворе дома № 37 по ул. Калмыцкой водитель не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Polo, в котором находился 30-летний водитель. После чего немецкая иномарка по инерции наехала на 29-летнюю женщину, которая незадолго до этого вышла из нее и стояла слева по ходу движения. Корейский автомобиль продолжил движение и допустил наезд на припаркованные автомобили (без водителей): Lada Vesta, Chevrolet Cruze и Lada Kalina. После ДТП пешеходу врачами оказана помощь, рекомендовано амбулаторное лечение. В отношении водителя а/м Kia Cerato полицейскими собраны материалы, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.