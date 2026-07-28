В Красноглинском районе Самары автомобилистка сбила 9-летнего мальчика

27 июля текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Красноглинском районе Самары в 14:35 водитель автомобиля Omoda C5 – женщина 1995 г.р., осуществляя движение по 2 кварталу п. Мехзавод со стороны Московского шоссе в направлении Красноглинского шоссе, в районе д. 50, допустила наезд на 9-летнего мальчика, пользовавшегося преимуществом в движении и двигавшегося по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний пострадавший на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу, ему рекомендовано амбулаторное лечение.