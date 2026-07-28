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Самарцы смогут пройти МРТ без направления

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Самарцы смогут пройти МРТ без направления

С 1 сентября 2026 года в России упрощается порядок проведения магнитно‑резонансной томографии (МРТ): в частных клиниках исследование можно будет пройти без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Норма закреплена в документе Минздрава и будет действовать до 1 сентября 2032 года, пишет ГТРК-Самара.

При этом в медучреждениях, где помощь оказывают бесплатно — в том числе в рамках ОМС, — МРТ по‑прежнему будут проводить только по направлению врача и при наличии медицинских показаний.

Исследование остаётся важным инструментом диагностики: с его помощью выявляют патологии центральной нервной системы, опорно‑двигательного аппарата и ряда внутренних органов.

Изменения затрагивают правила проведения рентгенологических исследований в целом. К этой группе относятся, в частности, флюорография, маммография, компьютерная томография (КТ), МРТ, остеоденситометрия, а также вмешательства под контролем рентгеноскопии, КТ или МРТ. Для остальных рентгенологических исследований сохранится прежний порядок — их будут выполнять по направлению, записи в листе назначений либо на основании рекомендаций из выписки пациента.

Сентябрьские изменения — не единственные нововведения в сфере здравоохранения. С 1 сентября 2026 года также вступят в силу обновлённые правила оказания платных медицинских услуг — они будут регулироваться новым постановлением правительства.

Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о возможности для россиян один раз в жизни бесплатно сдать по ОМС анализ на наследственные формы дислипидемии. По словам главы ведомства, такое исследование позволяет оценить риск раннего развития инфаркта и инсульта.

На фоне обновления нормативной базы продолжается и укрепление материально‑технической базы медучреждений. Так, в Сызранской центральной городской и районной больнице введён в эксплуатацию второй аппарат МРТ — это позволит расширить возможности диагностики для пациентов.

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