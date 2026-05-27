Вячеслав Федорищев 27 мая работает в Тольятти

В среду, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. В первой половине дня глава региона посетил «Тольяттикаучук» и Тольяттинский государственный университет, вручил награды в преддверии Дня химика, а также проконтролировал ход работ по реконструкции Центральной площади.

«Тольяттикаучук» входит в структуру Группы «Татнефть» и является одним из крупнейших предприятий России по выпуску синтетических каучуков, сырья для шин и резинотехнических изделий. Губернатор посетил производственные площадки, осмотрел цеха, пообщался с сотрудниками завода. С генеральным директором «Тольяттикаучука» Юрием Морозовым обсудили текущую ситуацию на предприятии, планы его развития.

«Отдельное внимание уделили вопросу обеспечения безопасности. Там, где требуется, обязательно окажем поддержку», – сказал Вячеслав Федорищев.

В Тольяттинском государственном университете Вячеслав Федорищев ознакомился с лабораториями, где вуз ведет совместную работу со своими стратегическими партнерами – ведущими промышленными предприятиями Самарской области. Здесь проводят различные научные изыскания и эксперименты, изучают химические технологии, используются современное оборудование и методики, готовят специалистов.

«База развития химической промышленности – связь производства и науки. Главное, что все подчинено потребностям крупнейших предприятий Самарской области и задачам реального сектора экономики, – отметил губернатор. – Поговорил со студентами. Ребята очень довольны созданными условиями. Радует, что они связывают свое будущее с нашим регионом. Ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал о перспективах развития этого важнейшего направления - будем помогать».

В ДК «Тольятти» сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню химика, который будет отмечаться 31 мая. Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов отрасли, а также вручил государственные награды заслуженным работникам.

«Большая честь сегодня быть здесь с вами и поздравить с приближающимся профессиональным праздником – Днем химика. Отрасль, в которой вы трудитесь, это один из важнейших секторов экономики не только для Самарской области, но и для всей страны. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал значимость развития как базовых отраслей химии, так и новых, которые появляются, – сказал губернатор. – Национальный проект «Новые материалы и химия», который утвержден Президентом, направлен на то, чтобы создавать новые продукты. И здесь, в Тольятти, новые продукты будут создаваться. Это основа нашей уверенности, что все кто, трудится в отрасли, будущие специалисты, видят свою востребованность в профессии».

Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов химической промышленности.

«Благодарю всех ветеранов отрасли, которые десятилетия своей жизни отдали этому важнейшему направлению и тем, кто продолжает трудиться, передает свой опыт, знания. Это по-настоящему важнейшая составляющая успеха наших крупных химических предприятий, – отметил Вячеслав Федорищев. – Правительство Самарской области, видя динамику предприятий, по-настоящему гордится тем подходом, который практикуется от руководящего состава до каждого специалиста на наших крупнейших химических предприятиях».

Также вместе с главой Тольятти Ильей Сухих губернатор проконтролировал ход работ по реконструкции Центральной площади. Проект включает масштабное обновление территории, строительство фонтана и амфитеатра со смотровой площадкой, благоустройство, а также создание комфортной зоны отдыха. Открытие запланировано на начало осени. «Работы идут в графике, привлечено много специалистов, подрядчик – ответственная компания. Уверен, что, скоро для всех жителей и гостей города в Тольятти будет открыт по-настоящему уникальный, знаковый объект».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области