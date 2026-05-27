Вячеслав Федорищев 27 мая работает в Тольятти

27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Все три модели Volga поступят в продажу в июне. Производство автомобилей наладили в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen и Skoda.
Новая Volga оказалась совсем не народной: раскрыты цены на все модели
На базе специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Самарской области состоялась межведомственная профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню отказа от курения
Спасатели и онкологи Самары объединились: прошла масштабная акция против курения
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В МБОУ «Школа №162» состоялась торжественная церемония открытия Стены Памяти. Масштабное патриотическое мероприятие объединило коллектив учебного заведения, общественников, ветеранов, а также активистов Московской и Самарской команд Молодёжки Народного фр
В школе №162 открылась Стена Памяти «Живая память: от поколения к поколению»
В Самаре временно ограничено движение транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, по участку улицы Комсомольской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе.
Движение по участку улицы Комсомольской в Самаре временно ограничено 
В среду, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. В первой половине дня глава региона посетил «Тольяттикаучук» и ТГУ.
Вячеслав Федорищев 27 мая работает в Тольятти
Вячеслав Федорищев 27 мая работает в Тольятти

В среду, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. В первой половине дня глава региона посетил «Тольяттикаучук» и Тольяттинский государственный университет, вручил награды в преддверии Дня химика, а также проконтролировал ход работ по реконструкции Центральной площади.

«Тольяттикаучук» входит в структуру Группы «Татнефть» и является одним из крупнейших предприятий России по выпуску синтетических каучуков, сырья для шин и резинотехнических изделий. Губернатор посетил производственные площадки, осмотрел цеха, пообщался с сотрудниками завода. С генеральным директором «Тольяттикаучука» Юрием Морозовым обсудили текущую ситуацию на предприятии, планы его развития.
«Отдельное внимание уделили вопросу обеспечения безопасности. Там, где требуется, обязательно окажем поддержку», – сказал Вячеслав Федорищев.

В Тольяттинском государственном университете Вячеслав Федорищев ознакомился с лабораториями, где вуз ведет совместную работу со своими стратегическими партнерами – ведущими промышленными предприятиями Самарской области. Здесь проводят различные научные изыскания и эксперименты, изучают химические технологии, используются современное оборудование и методики, готовят специалистов.
«База развития химической промышленности – связь производства и науки. Главное, что все подчинено потребностям крупнейших предприятий Самарской области и задачам реального сектора экономики, – отметил губернатор. – Поговорил со студентами. Ребята очень довольны созданными условиями. Радует, что они связывают свое будущее с нашим регионом. Ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал о перспективах развития этого важнейшего направления - будем помогать».

В ДК «Тольятти» сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню химика, который будет отмечаться 31 мая. Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов отрасли, а также вручил государственные награды заслуженным работникам.

«Большая честь сегодня быть здесь с вами и поздравить с приближающимся профессиональным праздником – Днем химика. Отрасль, в которой вы трудитесь, это один из важнейших секторов экономики не только для Самарской области, но и для всей страны. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал значимость развития как базовых отраслей химии, так и новых, которые появляются, – сказал губернатор. – Национальный проект «Новые материалы и химия», который утвержден Президентом, направлен на то, чтобы создавать новые продукты. И здесь, в Тольятти, новые продукты будут создаваться. Это основа нашей уверенности, что все кто, трудится в отрасли, будущие специалисты, видят свою востребованность в профессии».

Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов химической промышленности.

«Благодарю всех ветеранов отрасли, которые десятилетия своей жизни отдали этому важнейшему направлению и тем, кто продолжает трудиться, передает свой опыт, знания. Это по-настоящему важнейшая составляющая успеха наших крупных химических предприятий, – отметил Вячеслав Федорищев. – Правительство Самарской области, видя динамику предприятий, по-настоящему гордится тем подходом, который практикуется от руководящего состава до каждого специалиста на наших крупнейших химических предприятиях».

Также вместе с главой Тольятти Ильей Сухих губернатор проконтролировал ход работ по реконструкции Центральной площади. Проект включает масштабное обновление территории, строительство фонтана и амфитеатра со смотровой площадкой, благоустройство, а также создание комфортной зоны отдыха. Открытие запланировано на начало осени. «Работы идут в графике, привлечено много специалистов, подрядчик – ответственная компания. Уверен, что, скоро для всех жителей и гостей города в Тольятти будет открыт по-настоящему уникальный, знаковый объект».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
21 мая 2026, 20:27
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
1391
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026, 18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
2214
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
03 апреля 2026, 20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
3677
