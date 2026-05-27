В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
11 победителей проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» из Самарской области  доработают свои авторские экскурсии на очном этапе

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемая в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», подвела итоги конкурсного отбора Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы».

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемая в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», подвела итоги конкурсного отбора Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Экспертный совет определил 350 победителей из 158 населенных пунктов, в том числе 11 экскурсоводов из Самарской области. Они успешно завершили онлайн-обучение и летом отправятся на очный этап в Смоленск – молодёжную столицу России 2026 года. Там состоится вторая часть образовательной программы, на которой победители разработают универсальную методологию создания качественных экскурсий и доработают свои проекты с наставниками и экспертами. 
В этом сезоне конкурсные работы распределены по пяти направлениям, отражающим ключевые ценности инициативы, приуроченной к Году единства народов России. Состав победителей демонстрирует широкий охват аудитории и профессиональных сфер. Среди них 50 юных экскурсоводов от 12 до 18 лет, которые прислали видеовизитки и эссе, а сейчас вместе с наставниками активно разрабатывают свои первые авторские экскурсии. Кроме того, в числе победителей и участников есть представители дружественных государств – Республики Беларусь, Абхазии и Южной Осетии. Они подготовили проекты, раскрывающие тему единства народов через общую историю и культуру. Помимо аттестованных экскурсоводов, презентовавших классические маршруты, музейные сотрудники и краеведы подготовили специализированные экскурсионные программы на базе своих музейных фондов, раскрывающие многогранность отечественной истории и общего наследия.
Отдельного внимания заслуживает направление инноваций в сфере экскурсоведения. 15 менеджеров туризма отмечены лучшими в номинации «Архитекторы впечатлений». Их проекты фокусируются на иммерсивных сценариях и цифровых решениях, делающих экскурсии максимально увлекательными и впечатляющими. Эти форматы будут доработаны на очном этапе и вскоре интегрированы в маршруты экскурсоводов по всей стране.
«Проект объединил людей разных возрастов и профессий: школьников, аттестованных экскурсоводов, музейных специалистов и менеджеров туризма. Каждая номинация раскрыла уникальный взгляд на наше наследие. Дети прислали искренние видеовизитки и эссе, теперь вместе с наставниками они осваивают профессию экскурсовода. Профессиональные гиды и сотрудники музеев подготовили глубокие, тщательно проработанные маршруты. Менеджеры предложили смелые иммерсивные и цифровые форматы. Все эти сильные проекты будут доработаны в Смоленске. Уже совсем скоро экскурсанты пройдут по 285 уникальным авторским маршрутам от гидов и музейных работников. Юные авторы продолжат осваивать профессию и развивать свои экскурсии, а инновационные идеи менеджеров будут интегрированы в маршруты и туристическую повестку», – отметила проектный директор АНО «Больше, чем путешествие» Мила Кляузова.
В ходе масштабной заявочной кампании поступило более 5,5 тысячи заявок от аттестованных гидов, музейных работников, менеджеров туризма, краеведов и юных авторов из России и дружественных государств. Эксперты проекта подчеркивают, что в этом сезоне конкурсные материалы отличались высоким уровнем проработки и искренней вовлечённостью авторов.

С 29 июня по 2 июля 350 финалистов соберутся в Смоленске для прохождения очного этапа. В программе – углублённые образовательные модули, индивидуальная доработка проектов с наставниками и экспертами, а также групповая работа по созданию универсальной методологии разработки качественных экскурсий, которая в дальнейшем будет тиражироваться и применяться в региональных туристических программах.
По итогам очного финала будет сформировано 285 уникальных авторских маршрутов, которые войдут в туристическую повестку регионов и станут доступны для широкой аудитории. Заключительным этапом проекта станет проведение победителями авторских экскурсий по созданным маршрутам, приуроченным к Году единства народов России. С 20 июля по 4 ноября они пройдут в 158 населенных пунктах страны. Планируется, что они охватят до 50 тысяч экскурсантов.

 

Фото: пресс-служба программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»

27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
109
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
168
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
172
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
397
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
1324
