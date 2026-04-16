В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоснабжения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти

В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».

С инициативой о возведении нового дошкольного учреждения к главе региона обратились жители Тольятти. В октябре 2024 года в ходе личного приема граждан Вячеслав Федорищев сообщил, что строительство объекта начнется в 2025 году.

Сегодня совместно с губернатором темпы строительных работ на важном социальном объекте оценили руководители профильных ведомств, а также представители общественности, в числе которых председатель профкома профсоюзной организации Службы директора по производственной логистике АО «АВТОВАЗ» Елена Рожкова и заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №1» Олег Сакеев.

Микрорайон «Калина» активно развивается, при этом существующая дошкольная образовательная организация рассчитана всего на 120 воспитанников. Новый детский сад на 350 мест позволит значительно снизить нагрузку на действующее учреждение и обеспечить потребности жителей в дошкольном образовании.

«Квартал новый, хороший. Много комментариев получал от жителей», – отметил Вячеслав Федорищев.
Сделав акцент на качестве, глава региона подчеркнул: жители города давно ждали новые современные детские сады.

По словам представителя подрядной организации, к строительным работам приступили осенью прошлого года. «В среднем на объекте работает 40 человек в день. Физический объем работ планируем завершить до конца текущего года», – пояснил он.

В настоящее время полностью выполнено бетонирование цокольного монолитного пояса, ведутся работы по кладке наружных и несущих стен.

«Уверен, у вас получится выдержать сроки, – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к представителю подрядной организации. – Министр строительства Самарской области докладывал, что в целом идете по графику. Самое главное сейчас – строить».

Губернатор также акцентировал внимание на том, что в перспективе при выборе компаний в первую очередь областное правительство будет ориентироваться на тех, кто без проблем, без срывов, качественно и в срок выполняет свои обязательства.

Напомним, что параллельно в Тольятти ведется создание детских садов в других районах: «ЛДС-1» на 150 мест станет частью комплексного развития 14А квартала на ул. 40 лет Победы, а «Ладушки» на 300 мест в микрорайоне 3 «Северный».

Строительство новых объектов стало возможным благодаря совместным усилиям с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов. Большую роль в этом процессе играет реализация нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, а также Народная программа партии «Единая Россия».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Тольятти

В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ.  Политика
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Политика
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения.  Политика
