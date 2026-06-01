Первые ЕГЭ в Самаре сдали около 2 тысяч человек

1 июня в Самаре стартовала экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов, а также студентов колледжей и техникумов. Сегодня около 2 тысяч человек сдали первые экзамены по выбору – химию, историю и литературу.



Сегодня в Самаре ЕГЭ сдавали в пунктах проведения экзаменов на базе 13 общеобразовательных учреждений и в 9 пунктах, организованных на дому, всего же для экзаменационной кампании подготовлено 30 пунктов на базе общеобразовательных учреждений и 27 пунктов на дому. Структура и содержание большей части экзаменов в этом году остались прежними. Как и в прошлом году, у выпускников будет возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору — сделать это можно будет 8 и 9 июля, в зачет пойдет результат, полученный при пересдаче.



Особое внимание в пунктах приема экзаменов в этом году уделено мерам безопасности. В случае нештатной ситуации и объявления сигнала «Внимание всем» до начала экзамена он будет перенесен на более позднее время. Если сигнал прозвучит во время проведения ЕГЭ, всех участников переведут в безопасное помещение, которое оборудовано в каждой школе. Также все пункты оснащены металлоискателями и системой онлайн-видеонаблюдения.



Следующий единый государственный экзамен состоится в четверг, 4 июня. В этот день около 6 тысяч человек сдадут ЕГЭ по русскому языку, который традиционно является обязательным, а потому — самым массовым. Далее, 8 июня, пройдут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике, ставшими самыми популярными предметами по выбору, 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), 18 июня — по иностранным языкам (устная часть). Завершится основной период ЕГЭ 19 июня экзаменом по информатике.

