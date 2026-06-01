Юные самарцы завоевали главные награды конкурса «Белая дверь» в Сочи

Фестиваль проходил в Сочи с 27 по 30 мая на сцене Зимнего театра - памятника архитектуры ХХ века, который давно называют одной из главных театральных площадок страны. Всероссийский многожанровый конкурс «Белая дверь» проводится в рамках Фестивального Олимпийского Движения и создан специально для творческой молодёжи России.
Одна из главных целей конкурса - выявление и поддержка талантливых детей, молодёжи и взрослых, а также продвижение ярких и интересных творческих работ.
Единогласным решением профессионального жюри все четыре спектакля самарской Школы театрального искусства «Эстрадная мастерская Михаила Нейштадта» стали лауреатами I и II степени, а сама мастерская завоевала Гран-при - высшую награду фестиваля.
Среди специальных наград самая почётная для любого артиста - «За лучшую мужскую роль» - досталась воспитаннику той же школы Максиму Карпову за главную роль в спектакле «Во весь Маяковский голос».
Михаил Нейштадт, художественный руководитель школы театрального искусства «Эстрадная мастерская Михаила Нейштадта», отметил: «Когда на сцену «Зимнего» выходят твои ученики и зал встаёт - это дороже любой награды. Гран-при на такой сцене - это результат огромного труда наших ребят и всей команды педагогов. Но важнее всего для меня то, что дети возвращаются с фестиваля не только с наградами, но и с верой в себя и в своё дело. Театр учит их главному - отдавать тепло зрителю и зажигать сердца в зале. И сегодня, я уверен, у них это получилось. Я хочу, чтобы дети запомнили путь проделанный к её достижению, и не саму статуэтку, а это чувство - что они это сделали все вместе, одной командой».
Отдельного внимания заслуживает театральный коллектив «Фантазия» школы-гимназии No 41 «Гармония». Из-за форс-мажорных обстоятельств поехать на фестиваль смогла лишь часть команды - 12 актёров из 49, - но и в таком составе ребята сумели занять почетное третье место. Лариса Подогова, руководитель театрального коллектива «Фантазия» школы-гимназии Nº41 «Гармония», рассказала: «В нашем школьном коллективе занимается более ста детей, и для каждого из них «Фантазия» - это не просто кружок, а вторая семья. Поехать, к сожалению, смогли далеко не все, и каждый, выйдя на большую сцену Сочи, понимал, что играет ещё и за тех, кому пришлось остаться в Самаре. Ребята выложились так, будто на сцене была вся команда. Третье место в таком составе и в таких обстоятельствах - это настоящая победа характера. Я горжусь каждым из них».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

