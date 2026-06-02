В селе Борское отремонтируют 5,5 км дорог

В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» активно ведутся работы по капитальному ремонту участков региональных дорог «Отрадный — Богатое» — Борское и Кинель — Богатое — Борское общей протяжённостью 5,5 километров. Дороги пересекают административный центр района — село Борское, одновременно выполняя функции транзитных магистралей для сквозного проезда и местных улиц с жилой застройкой.

Благодаря капитальному ремонту по многочисленным просьбам жителей в Борском на улицах Победы, Степана Разина и Первомайской появится не только современное дорожное покрытие, но и долгожданные тротуары и освещение. Также запланировано обновление остановочных павильонов, установка пешеходных ограждений и дорожных знаков, нанесение разметки.

«Мы приведём ширину проезжей части к нормативному состоянию, уложим два слоя асфальта, восстановим тротуары, смонтируем освещение, а также откорректируем продольный профиль дороги», — говорит представитель подрядной организации Алексей Макаров.

В настоящее время на участке дороги «Отрадный — Богатое» — Борское, расположенном по улицам Степана Разина и Первомайской, завершена укладка нижнего слоя дорожного покрытия, ведутся строительство тротуаров и монтаж системы наружного освещения.

На автомобильной дороге Кинель — Богатое — Борское, которая проходит по улице Победы, завершены работы по фрезерованию старого дорожного полотна и уширению основного хода дороги, ведётся укладка нижнего слоя асфальтобетона. В подрядной организации отмечают, что на обоих объектах работы проводятся только в светлое время суток, чтобы не нарушать покой жителей села.

Ход капитального ремонта дорог контролируют местные жители. С инспекцией на дорожные объекты приезжают и представители Общероссийского народного фронта.

«Комплексный подход при ремонте дороги качественно улучшит жизнь тысяч сельчан. Мы вместе с жителями будет следить за тем, чтобы работы были выполнены не только в срок, но и с надлежащим качеством», - подчеркнул член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин в ходе проверки качества выполненных работ.

«Мы давно просили построить тротуары по улице Победы, потому что по ней на занятия ходят ученики первой школы — их около тысячи. Люди очень рады, что наша мечта, наконец, сбывается», — делится впечатлениями заслуженный учитель Российской Федерации, проживающая в селе 40 лет, Нина Третьякова.

Фото: департамент информационной политики СО