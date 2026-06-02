Центр «Шаг вперёд» в Самаре открыл выставку работ воспитанников  

В Самарской области подросткам и молодым людям с ментальными нарушениями помогает уникальный интегративный центр «Шаг вперёд», где они могут получить бытовые навыки, раскрыть творческие способности и даже получить профессию. Проект ранее был признан одним из лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени», неоднократно побеждал в конкурсах Фонда президентских грантов, а в День защиты детей воспитанники центра открыли собственную выставку в Самарском отделении Союза художников России.

«Шаг вперёд» стал принципиально новым для Самарской области форматом работы с особенными детьми. Здесь не просто корректируют состояние ребёнка «в моменте», а дают задел на будущее - помогают развиваться и получать новые навыки. Например, в творчестве. За несколько лет воспитанники достигли таких результатов, что их работы выставляются рядом с полотнами признанных мастеров.

«Неталантливых людей нет. Важно увидеть этот талант и подсветить. С нашими детьми это порою непросто, многие в них не верят, но мы верим всегда. Какие у них работы! Я смотрю и даже не представляю, что это всё ребята с тяжёлыми множественными нарушениями развития», - говорит Екатерина Сеницкая, директор АНО «Шаг вперёд».

Педагоги центра подчёркивают: они не просто помогают детям адаптироваться, а работают со всей семьёй. Здесь действует «Семейный приём», где родители могут получить консультацию по вопросам жизнеустройства. Для мам проходят занятия по йоге, работают психологические группы, по показаниям можно пройти курс массажа. В этом году открыли группы «передышки»: на несколько часов здесь можно оставить даже самого тяжёлого ребёнка, которого не берут больше нигде, и заняться своими делами.

В честь Дня защиты детей в центре провели праздник для подопечных и их родителей. Состоялся мини-концерт, работали аниматоры и фотобудка с белым мишкой, прошли творческие мастер-классы.

Выставка работ воспитанников центра открылась в выставочном зале Самарского отделения Союза художников России. Среди авторов - Тимофей Соловьёв. Несколько лет он занимается в центре «Шаг вперёд»: осваивает социально-бытовое ориентирование, озеленение, адаптивную физкультуру и живопись. Его рисунок, как и работы других воспитанников, размещён в зале Союза художников.

«Ребёнок безумно рад, что у него получается. С удовольствием рассказывает о результатах. И вот теперь мы ещё можем показать результаты своих трудов», - делится Ольга Соловьёва, мама Тимофея.

Работы воспитанников высоко оценила член Союза художников России Алиса Самаринкина: «Они настолько тонко чувствуют цвет, линию, форму. Я смотрю - они делают работы по мотивам Ван Гога, по мотивам Кандинского. И это настолько точно передаётся, что автор может быть даже лучше оригинала».

Ребята, несмотря на заболевания, могут успешно осваивать профессии, получая под чутким руководством специалистов нужные навыки. Главное, чтобы уже в детстве взрослые помогли им в этом. По мотивам рисунков воспитанников создаются открытки - полноценная полиграфическая продукция. Часть работ уже хотят забрать в одну из московских галерей, но организаторы выставки пока не готовы лишить самарцев возможности приобщиться к «особенному» искусству в родном городе.

«У взрослых очень большая задача - не только первого июня максимально уделить внимание детям, которые имеют особенности в развитии, но и каждый день заботиться о них. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе вводят новые меры поддержки для семей и совершенствуют систему помощи детям, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнула Оксана Щербицкая, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.

