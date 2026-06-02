Завершился ремонт четырех самарских дорожных объектов

В Самаре ремонт четырех дорожных объектов общей протяженностью порядка 1,6 км завершился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожные службы приступили к сдаче отремонтированных дорог по ул. Елизарова — от ул. Енисейской до пр. Металлургов, ул. Тухачевского — от ул. Киевской до ул. Дачной, ул. Дачной — от ул. Пензенской до ул. Тухачевского и ул. Кромской. Всего в 2026 году отремонтируют 69 участков дорог и 50 тротуаров, в том числе 39 объектов — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и более 80 проездов к соцучреждениям.



В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы продолжаются еще на 15 дорогах: ул. Владимирской, трех участках по пр. Карла Маркса, участках Шестой просеки, ул. Дачной, Воронежской, Юбилейной, Волгина и др. Дополнительно ремонтируют 7 объектов за счет городского бюджета с софинансированием из вышестоящих бюджетов — это участки улиц Витебской, Академика Тихомирова, Торговый переулок и др.



В этом году отремонтируют ряд стратегически важных дорог, ведущих к промышленным предприятиям, где высокий трафик большегрузов.



Всего на участках ремонта этого года обновлено 64,6 тысяч квадратных метров дорожного полотна, смонтировано 7,6 км бордюрного камня.





