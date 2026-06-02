Три молодых предпринимателя региона - победили федерального конкурса «Создай НАШЕ»

Самарская область вновь подтвердила статус одного из наиболее активных регионов страны в сфере молодежного предпринимательства. По количеству победивших инициатив наш регион оказался в числе лидеров среди 46 субъектов России.



На этот раз в число победителей от региона вошли:

Алёна Зверинцева с проектом «Украшения с душой» -авторские украшения из полимерной глины

Андрей Цыганов с проектом «Федоровские сказки» - производственная компания в сегменте полезных напитков и здоровьесбережения с интеграцией фольклора Самарского края в концепцию бренда

Артур Мубинов с проектом «Релисан» - линейка противотревожных средств с ИИ-ассистентом поддержки пациентов



«Я поздравляю победителей конкурса «Создай НАШЕ». И напомню, что в регионе готовы поддержать каждого молодого предпринимателя – для этого создана эффективная система институтов развития, позволяющая превращать смелые идеи в успешные предприятия», - отметил Павел Финк.



Победители конкурса получили не только гранты, но и возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП, что позволит масштабировать их проекты на федеральном уровне.



Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут получить всю необходимую поддержку и консультации в центрах «Мой бизнес».

