Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ

109
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.

Закупка высокотехнологичного медицинского оборудования в регионе ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 
«В больнице уже работает один аппарат МРТ, введённый в эксплуатацию в 2012 году. Новый томограф станет вторым по счёту и будет функционировать параллельно с существующим. Новый аппарат более современный, более мощный, установка будет оснащена современной градиентной системой, что повысит качество изображений внутренних органов и тканей. Будут установлены программы для всех спектров МР- исследований, в том числе и с контрастным усилением.  Это позволит качественно повысить уровень диагностики, выполнять исследования всех областей, органов и систем — и у взрослых, и у детей», — рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова. 
Новый аппарат разместится непосредственно в комплексе многопрофильного стационара. Это особенно важно для оказания помощи при острых состояниях.
При поступлении пациента с острым сосудистым состоянием — инсультом — наличие МРТ на месте позволит провести и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию. 
«Специализированную помощь в Сызранской больнице получают жители всего Правобережья Волги. Поставка высокотехнологичного медицинского оборудования повысит доступность диагностики и создаст условия для своевременного выявления заболеваний», - отметил руководитель ведомства.
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета. В этом году в медучреждения будут поставлены 29 единиц тяжелой техники, включая 2 аппарата МРТ и 2 аппарата КТ.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

