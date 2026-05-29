Главные новости:
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.37
0.47
EUR 83.69
0.97
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Специалист минздрава СО: "Курение — это настоящий ускоритель времени для организма"

207
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области Марина Завьялова: каждая сигарета вызывает спазм сосудов и ухудшает поступление кислорода к тканям.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по г.о. Тольятти и Сызрань, руководитель центра здоровья при Самарском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Завьялова:

"В Самарской области с начала этого года стартовало региональное движение "За медицину здорового долголетия". А что вызывает преждевременное старение организма? Многие считают, что быстрее всего старят стресс, недосып и хронические болезни.
Но исследования показывают: курение действует ещё агрессивнее.

Курение — это настоящий ускоритель времени для организма.

Каждая сигарета вызывает спазм сосудов и ухудшает поступление кислорода к тканям. С каждой выкуренной сигаретой клетки разных органов недополучают кислород, потому что угарный газ, содержащийся в сигаретах, вытесняет этот самый кислород. Это опасно, в первую очередь, для сердца, сосудов и мозга.

Но и кожа также начинает получать меньше питания, разрушается коллаген — тот самый белок, который отвечает за её упругость. Кроме того, курение влияет на теломеры — защитные участки хромосом. Когда они укорачиваются, клетки организма стареют быстрее.

При этом организм начинает восстанавливаться уже через несколько недель после отказа от курения.

Иногда лучший способ выглядеть и чувствовать себя моложе — просто отказаться от вредной привычки - курения. В этом могут помочь специалисты центров здоровья.

Жители Самарской области могут бесплатно пройти в центрах здоровья:
 исследование функции внешнего дыхания (спирометрия)
 обследование на смокелайзере, который показывает в числах и процентах, насколько загазованы легкие курильщика
 мотивационное консультирование врача по медицинской профилактике и получить конкретные рекомендации по отказу от курения".

 

