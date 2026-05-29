Специалист минздрава СО: "Курение — это настоящий ускоритель времени для организма"

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по г.о. Тольятти и Сызрань, руководитель центра здоровья при Самарском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Завьялова:



"В Самарской области с начала этого года стартовало региональное движение "За медицину здорового долголетия". А что вызывает преждевременное старение организма? Многие считают, что быстрее всего старят стресс, недосып и хронические болезни.

Но исследования показывают: курение действует ещё агрессивнее.



Курение — это настоящий ускоритель времени для организма.



Каждая сигарета вызывает спазм сосудов и ухудшает поступление кислорода к тканям. С каждой выкуренной сигаретой клетки разных органов недополучают кислород, потому что угарный газ, содержащийся в сигаретах, вытесняет этот самый кислород. Это опасно, в первую очередь, для сердца, сосудов и мозга.



Но и кожа также начинает получать меньше питания, разрушается коллаген — тот самый белок, который отвечает за её упругость. Кроме того, курение влияет на теломеры — защитные участки хромосом. Когда они укорачиваются, клетки организма стареют быстрее.



При этом организм начинает восстанавливаться уже через несколько недель после отказа от курения.



Иногда лучший способ выглядеть и чувствовать себя моложе — просто отказаться от вредной привычки - курения. В этом могут помочь специалисты центров здоровья.



Жители Самарской области могут бесплатно пройти в центрах здоровья:

исследование функции внешнего дыхания (спирометрия)

обследование на смокелайзере, который показывает в числах и процентах, насколько загазованы легкие курильщика

мотивационное консультирование врача по медицинской профилактике и получить конкретные рекомендации по отказу от курения".

