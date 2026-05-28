В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов

Я нашел ошибку
Главные новости:
На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.9
-0.77
EUR 82.72
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов

158
В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов

Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных листов в России. Об этом стало известно РИА Новости.

Как следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось агентство, срок выдачи больничного хотят снизить до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще.

В Минздраве пояснили, что после открытия такого больничного пациента сможет дополнительно осмотреть врачебная комиссия. По ее решению листок нетрудоспособности могут продлить или закрыть.

Новые правила не коснутся больничных по беременности, уходу за родственниками, карантину, лечению социально значимых заболеваний, а также случаев госпитализации.

В феврале Минздрав России предлагал открывать больничный на пять дней, если у человека за полгода было четыре и более листков нетрудоспособности. По результатам рассмотрения комиссией он также мог быть продлен или закрыт.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов
28 мая 2026  10:08
В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов
158
 В Похвистневскую больницу по программе
27 мая 2026  15:19
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр
721
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
27 мая 2026  14:57
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
721
В посёлке Журавли Волжского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт
27 мая 2026  13:52
В посёлке Журавли Волжского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт
507
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений.
26 мая 2026  18:34
Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам
844
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
26 мая 2026  14:57
В посёлке Журавли Волжского района работает новый ФАП
884
СамГМУ первым из нестоличных центров получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематолических заболеваний
26 мая 2026  11:37
СамГМУ первым из нестоличных центров получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематолических заболеваний
746
О том, как курение связано с ключевыми факторами риска, рассказывает врач – торакальный хирург онкологического отделения (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Нестор Амосов.
25 мая 2026  17:30
Врач: отказ от курения позволяет организму начать процесс восстановления
1040
Благодаря кадровой программе в Богатовскую больницу трудоустроились 3 новых специалиста. В рамках программы
25 мая 2026  17:20
В Богатовскую больницу трудоустроились 3 новых специалиста
1020
В Кротовской амбулатории Кинель-Черкасского района уже почти год успешно работает молодой специалист – педиатр Елена Еськина.
22 мая 2026  18:54
Меры поддержки помогают привлечь молодых специалистов в сельское здравоохранение
1520
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16354
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
121
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
592
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
618
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
607
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
483
Весь список