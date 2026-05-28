На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области

Популяризация дзюдо среди молодежи, современный видеоальманах об истории спорта, открытые тренировки с чемпионами и масштабный студенческий турнир – эти и другие мероприятия объединил проект местной общественной организации «Федерация дзюдо города Самары». Инициатива стала одним из победителей регионального конкурса грантов на реализацию проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), который ежегодно проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

24 мая на площадке МТЛ «Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо — главное и завершающее мероприятие одноимённого проекта. В соревнованиях приняли участие более 80 студентов из 17 учебных заведений Самары, Тольятти, Москвы, Казани, Оренбурга, Волгограда, Тамбова и других городов. В числе участников — представители ведущих вузов региона и страны: Самарского университета имени С. П. Королёва, Самарского государственного технического университета, Московского физико-технического института, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева и др.

Проект был рассчитан на шесть месяцев и направлен на студенческую молодежь областной столицы. Его главная цель – познакомить молодых людей с философией и историей дзюдо, сформировать у них устойчивый интерес к регулярным занятиям этим видом спорта.

Инициативная команда создала информационный видеоальманах об истории развития дзюдо в Самаре, который увидели не менее 5000 зрителей. Для студентов провели 24 еженедельных открытых тренировки «День борьбы» с опытными наставниками, тренинги по психологической подготовке, а также мастер-классы с участием приглашенных чемпионов.

Благодаря грантовой поддержке у молодежи появилась возможность лучше узнать философию дзюдо и улучшить физическую форму. В планах организаторов – расширить географию участников за счет студентов средних специальных учебных заведений, создать единое сообщество любителей дзюдо и сформировать в Самаре полноценную Студенческую лигу.

«Социально-ориентированные некоммерческие организации – наши надежные партнеры в решении важных общественных задач. Проект «Федерации дзюдо Самары» – яркий пример того, как спорт становится доступным, современным и привлекательным для молодежи. Мы видим, что такие команды не просто проводят разовые мероприятия, а создают устойчивые сообщества и формируют правильные ориентиры для молодежи на годы вперед», - отметил зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный конкурс грантов для социально-ориентированных некоммерческих организаций проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области ежегодно. За пять лет поддержано 303 проекта на общую сумму 424 млн рублей, охват жителей составил более 1,7 млн человек.

Поддержку социально-ориентированных НКО губернатор Вячеслав Федорищев определил как один из приоритетов социально-экономического развития региона.

Фото предоставлено организаторами турнира.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
