Я нашел ошибку
Главные новости:
На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.9
-0.77
EUR 82.72
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа

157
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа

Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Нвоости.

Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки.

В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством.

Напомним, что в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать соответствующие предложения до 1 июня. В настоящее время сроки оплаты парковки устанавливают региональные власти. В большинстве городов действует система предоплаты через мобильные приложения, паркоматы или SMS-сообщения.

До этого главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что в российских городах в ближайшие годы неизбежно расширение зон платных парковок, так как они позволяют значительно улучшить ситуацию с загруженностью улиц, особенно в городских исторических центрах. Также они помогают решить проблему строительства новых районов, которые часто не учитывают требования к числу стоянок.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
121
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
592
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
618
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
607
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
483
Весь список