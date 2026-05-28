РКС-Самара и УК против засоров канализации

«РКС-Самара» объединяются с управляющими компаниями для борьбы с мусорными засорами канализации. УК испытывают от засоров неудобств не меньше, чем ресурсоснабжающая компания. Первую встречу с коммунальными организациями уже провели, озвучили основные проблемы и пути их решения.

Массовые засоры – проблема не только Самары, но и страны, всего мира. Каждый день в нашем городе бригады устраняют примерно 20 засоров, в неделю – больше сотни, а в год – около 5000. Цифра ощутимая: это постоянная занятость сотрудников именно на аварийной прочистке сети, невозможность вовремя провести профилактические работы и, конечно, неудобства и коммунальный дискомфорт для жителей, социальное напряжение.

Причин большого количества засоров несколько: и износ сетей, и несоблюдение жителями и предприятиями правил пользования городскими сетями. Сегодняшние условия эксплуатации сетей существенно изменились в сравнении с условиями на момент их проектирования. Воду стали экономить, естественных промывок стало меньше; появились предметы, которые легко смыть из дома, но которые наносят губительный вред системе (ватные палочки и диски, влажные салфетки, прокладки и подгузники и пр.); практически пропали локальные очистные сооружения на предприятиях; повысился объём жиров, сбрасываемых в канализацию; изменились состав и объём сливаемых химических соединений.

Среди всех факторов есть один, на который можно и нужно влиять – поведение и привычки жителей, незнание элементарных правил эксплуатации канализации.

Напоминать и обучать – задача не только ресурсоснабжающей компании, но и всех, кто заинтересован в комфортной городской жизни.

Представители «РКС-Самара» и УК на встрече обсудили план мероприятий и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в интересах каждого жителя и всего города.