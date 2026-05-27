"РКС-Самара" обновили автопарк: закупили шесть новых машин

«РКС-Самара» обновили автопарк: шесть новых машин поступили в работу в автотранспортный цех. Сейчас на линию готовят две автомастерские для дежурных бригад и один бойлер для подвоза воды. Ранее в этом году на производство уже направили две каналопромывочные машины и одну легковую.

Обновление техники для предприятия происходит каждый год, закупаются машины для работы аварийных служб, на головных сооружениях, для обслуживающего персонала. На пополнение автопарка в этом году выделено 23,8 млн рублей по инвестиционной программе предприятия.