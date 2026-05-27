Комары начали атаковать регионы России раньше срока

В последнюю неделю сразу несколько регионов России столкнулись с аномально ранним появлением полчищ комаров. Только за последнюю неделю число обращений после укусов выросло на 45 тысяч.

Специалисты называют среди причин столь раннего пробуждения кровососущих снежную и холодную зиму, которая создала благоприятные условия для их выживания, поскольку глубокий снег действует, как термос, и личинки насекомых не замерзают. Энтомологи считают, что численность комаров начнет снижаться после устойчивой жары. Пока специалисты советуют использовать репелленты, москитные сетки и избегать прогулок у водоемов утром и вечером, пишет Life.

Отмечается, что самое большое нашествие комаров наблюдается сейчас в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях. Также сообщается об активизации клещей в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях.

