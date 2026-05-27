76% россиян считают, что работать по специальности стоит начать еще во время учебы

Эксперты Авито Работы опросили 10 000 россиян о том, как сегодня выбирают профессию их дети и дети их знакомых и что влияет на их выбор будущей карьеры. Самыми престижными направлениями среди выпускников россияне назвали IT и технологии (43%), медицину (21%) и нефтегазовую отрасль (20%). В пятерку наиболее престижных сфер для выпускников по мнению опрошенных вошли также экономика и финансы (14%) и инженерные специальности (13%).

Интерес к этим направлениям виден и на уровне реального выбора абитуриентов. У 16% россиян их дети или дети знакомых рассматривают для поступления медицину, у 15% — IT и технологии, у 11% — юриспруденцию.

По мнению 21% россиян, при выборе будущей профессии выпускники в первую очередь ориентируются на финансовые перспективы, а 11% опрошенных считают, что важным фактором выбора остается востребованность и перспективность профессии.

Отдельно стоит вопрос о том, когда начинать карьеру. Большинство (76%) россиян считают, что работать по специальности нужно уже во время учебы.

11% респондентов отметили важность профессиональных знакомств и окружения. Еще по 8% считают ключевыми личные навыки и опыт, стажировки во время учебы и востребованность профессии. 7% опрошенных считают особенно важными гибкие навыки — коммуникацию, лидерство и критическое мышление.