В Шигонском районе с места ДТП госпитализирован водитель мототранспорта. 

26 мая в 19:15 возле дома №139 по ул. Советской села Новодевичье 40-летняя женщина, управляя а/м Lada Granta, двигалась со стороны ул. Будылина в направлении ул. Ленинградской. В пути следования, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, водитель не уступила дорогу и совершила столкновение с движущимся по главной дороге мототранспортом Regulmoto CRX, за рулем которого находился не имеющий права управления указанным транспортным средством 51-летний мужчина. Водитель спортинвентаря госпитализирован с места ДТП. Женщина - водитель самостоятельно обратилась в больницу, где ей после осмотра рекомендовали амбулаторное лечение.