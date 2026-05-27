жители Самары готовы потратить на сборы ребенка в лагерь около 13 000 рублей

9 из 10 жителей Самары хотя бы раз были в лагере, и теперь треть организовывают такой же отдых своим детям. Аналитики узнали, какие лагеря сегодня пользуются популярностью, что в такие поездки берут с собой и сколько тратят на сборы.

Треть (34%) жителей Самары хотя бы раз отправляли своего ребенка в детский лагерь. В основном родители предпочитают обычные загородные лагеря (36%), но 30% готовы отправить своих детей в лагерь у моря. Также пользуются популярностью тематические лагеря — образовательные (22%), спортивные (18%), творческие (6%) и языковые (6%) места.

В основном в лагерь покупают одежду и обувь (58%), аптечку и средства защиты от солнца и насекомых (46%), а также средства гигиены (30%). Еще 22% заботятся о снеках и сладостях в поездку, а 12% — о книгах и играх. Заказывают все это обычно на сайтах конкретных магазинов (30%) и на онлайн-площадках (24%), но иногда покупают и в обычных гипермаркетах (22%).

Потратить на сборы ребенка в лагерь родители в среднем готовы 13 000 рублей. 18% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 28% — в сумму от 5 000 до 10 000. Еще 30% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, 12% — от 20 000 до 30 000 рублей, и 6% — еще больше.

Обычно решение, что именно брать в поездку, родители принимают совместно с ребенком (34%). В трети семей (30%) родители собирают все сами. И только 18% детей собираются в лагерь самостоятельно. Также 18% отметили, что ориентируются на список рекомендаций от лагеря и не придумывают ничего сами.

При этом 9 из 10 опрошенных сами когда-то ездили в лагерь. Аналитики узнали у них, какие лагерные традиции знакомы им из детства не понаслышке. Так, половина опрошенных пели песни у костра, почти каждый второй отрывался на дискотеках. Еще трать рассказывали страшилки в тихий час и мазали зубной пастой спящих.