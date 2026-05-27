жители Самары готовы потратить на сборы ребенка в лагерь около 13 000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
В театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня»
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
28 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
В регионе состоялся финал Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги сезона 2025-2026
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Фонд развития интернет-инициатив запускает второй в 2026 году отбор в акселератор Спринт 2.0
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.67
0.12
EUR 83.3
-2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самары готовы потратить на сборы ребенка в лагерь около 13 000 рублей

175
жители Самары готовы потратить на сборы ребенка в лагерь около 13 000 рублей

9 из 10 жителей Самары хотя бы раз были в лагере, и теперь треть организовывают такой же отдых своим детям. Аналитики узнали, какие лагеря сегодня пользуются популярностью, что в такие поездки берут с собой и сколько тратят на сборы. 

Треть (34%) жителей Самары хотя бы раз отправляли своего ребенка в детский лагерь. В основном родители предпочитают обычные загородные лагеря (36%), но 30% готовы отправить своих детей в лагерь у моря. Также пользуются популярностью тематические лагеря — образовательные (22%), спортивные (18%), творческие (6%) и языковые (6%) места.

В основном в лагерь покупают одежду и обувь (58%), аптечку и средства защиты от солнца и насекомых (46%), а также средства гигиены (30%). Еще 22% заботятся о снеках и сладостях в поездку, а 12% — о книгах и играх. Заказывают все это обычно на сайтах конкретных магазинов (30%) и на онлайн-площадках (24%), но иногда покупают и в обычных гипермаркетах (22%). 

Потратить на сборы ребенка в лагерь родители в среднем готовы 13 000 рублей. 18% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 28% — в сумму от 5 000 до 10 000. Еще 30% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, 12% — от 20 000 до 30 000 рублей, и 6% — еще больше.

Обычно решение, что именно брать в поездку, родители принимают совместно с ребенком (34%). В трети семей (30%) родители собирают все сами. И только 18% детей собираются в лагерь самостоятельно. Также 18% отметили, что ориентируются на список рекомендаций от лагеря и не придумывают ничего сами. 

При этом 9 из 10 опрошенных сами когда-то ездили в лагерь. Аналитики узнали у них, какие лагерные традиции знакомы им из детства не понаслышке. Так, половина опрошенных пели песни у костра, почти каждый второй отрывался на дискотеках. Еще трать рассказывали страшилки в тихий час и мазали зубной пастой спящих.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
76% россиян считают, что работать по специальности стоит начать еще во время учебы
27 мая 2026, 11:54
76% россиян считают, что работать по специальности стоит начать еще во время учебы
По мнению 21% россиян, при выборе будущей профессии выпускники в первую очередь ориентируются на финансовые перспективы. Общество
210
Каждый второй житель Самары меняет уходовую и декоративную косметику к лету
27 мая 2026, 10:51
Каждый второй житель Самары меняет уходовую и декоративную косметику к лету
Потратить на обновление ходовой и декоративной косметики к лету жители Самары в среднем готовы 4 000 рублей. Общество
242
Самарцы рассказали о причинах поиска новой работы
27 мая 2026, 09:59
Самарцы рассказали о причинах поиска новой работы
Мужчин чаще, чем женщин, к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. Общество
308
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
361
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
1191
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
629
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
474
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
496
Весь список