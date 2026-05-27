28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Педагогов Самарской области приглашают к участию во Всероссийских педагогических чтениях проекта «Моя страна – моя Россия»

Стартовала заявочная кампания IV Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Учителя Самарской области ежегодно принимают участие в проекте, представляя авторские педагогические практики, инициативы в сфере воспитания и современные образовательные решения. Регистрация участников нового сезона открыта до 15 сентября.

Всероссийские педагогические чтения направлены на выявление и распространение лучших педагогических практик, современных авторских технологий и методик воспитания, формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заявочная кампания Чтений продлится до 15 сентября 2026 года. К участию приглашают педагогов, представителей научно-образовательного сообщества, наставников, специалистов сферы воспитания и авторов просветительских инициатив со всей страны. По итогам экспертного отбора будут определены 150 лучших педагогических практик, авторы которых примут участие в очном этапе Чтений, который пройдет с 18 по 20 ноября в Смоленске – Молодежной столице России – 2026.

«Сегодня педагог помогает молодому поколению не потеряться в потоке информации, а сформировать внутренние ориентиры – понимание своей ответственности, сопричастности к судьбе страны и готовности созидать. Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» – это пространство, где лучшие практики воспитания становятся общим достоянием профессионального сообщества, а разговор о ценностях, гражданственности и будущем России переходит в реальные действия и образовательные решения. Именно через такие проекты мы создаём среду, в которой молодые люди учатся не только получать знания, но и чувствовать личную ответственность за развитие своей малой родины и всей России», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Самарской области в третьем сезоне свои практики на Всероссийские педагогические чтения конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили 57 педагогов. Всего в прошлом году участниками Чтений стали 2 047 педагогов со всей страны.

В новом сезоне проект включает три номинации: «Моя педагогическая инициатива», «Воспитатель созидателя» и «Народный ларец». Участникам предлагается представить авторские практики, направленные на развитие воспитательной среды, научно-технического творчества, наставничества, а также сохранение культурных и семейных традиций.

Во время заявочной кампании участников ждет серия онлайн-лекций, посвященных современным подходам к воспитанию, наставничеству и ценностной стороне работы педагога. Лекторами выступят представители государственной власти, научного сообщества и ведущих университетов страны.

«Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» сегодня стали одной из крупнейших профессиональных площадок, объединяющих педагогов, наставников и представителей научно-образовательного сообщества со всей страны. Для нас это пространство открытого профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения современных подходов к воспитанию и образованию. В новом сезоне мы вновь приглашаем педагогов со всей России представить свои практики, поделиться своими идеями и вместе формировать актуальную повестку работы с подрастающим поколением», – отметил руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Работа конкурса «Моя страна – моя Россия» с педагогическим сообществом ведется на протяжении многих лет. В 2018 году при поддержке Российской академии образования и по инициативе Людмилы Вербицкой в конкурсе появилась специальная номинация «Моя педагогическая инициатива». В дальнейшем это направление получило развитие через просветительские экспедиции и межрегиональные педагогические проекты, а затем стало основой для проведения Всероссийских педагогических чтений, которые сегодня объединяют педагогов и наставников со всей страны.

Всероссийские педагогические чтения являются частью программы постконкурсного сопровождения Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуются при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи.

Проект «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

 

В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
