Педагогов Самарской области приглашают к участию во Всероссийских педагогических чтениях проекта «Моя страна – моя Россия»

Стартовала заявочная кампания IV Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Учителя Самарской области ежегодно принимают участие в проекте, представляя авторские педагогические практики, инициативы в сфере воспитания и современные образовательные решения. Регистрация участников нового сезона открыта до 15 сентября.

Всероссийские педагогические чтения направлены на выявление и распространение лучших педагогических практик, современных авторских технологий и методик воспитания, формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заявочная кампания Чтений продлится до 15 сентября 2026 года. К участию приглашают педагогов, представителей научно-образовательного сообщества, наставников, специалистов сферы воспитания и авторов просветительских инициатив со всей страны. По итогам экспертного отбора будут определены 150 лучших педагогических практик, авторы которых примут участие в очном этапе Чтений, который пройдет с 18 по 20 ноября в Смоленске – Молодежной столице России – 2026.

«Сегодня педагог помогает молодому поколению не потеряться в потоке информации, а сформировать внутренние ориентиры – понимание своей ответственности, сопричастности к судьбе страны и готовности созидать. Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» – это пространство, где лучшие практики воспитания становятся общим достоянием профессионального сообщества, а разговор о ценностях, гражданственности и будущем России переходит в реальные действия и образовательные решения. Именно через такие проекты мы создаём среду, в которой молодые люди учатся не только получать знания, но и чувствовать личную ответственность за развитие своей малой родины и всей России», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Самарской области в третьем сезоне свои практики на Всероссийские педагогические чтения конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили 57 педагогов. Всего в прошлом году участниками Чтений стали 2 047 педагогов со всей страны.

В новом сезоне проект включает три номинации: «Моя педагогическая инициатива», «Воспитатель созидателя» и «Народный ларец». Участникам предлагается представить авторские практики, направленные на развитие воспитательной среды, научно-технического творчества, наставничества, а также сохранение культурных и семейных традиций.

Во время заявочной кампании участников ждет серия онлайн-лекций, посвященных современным подходам к воспитанию, наставничеству и ценностной стороне работы педагога. Лекторами выступят представители государственной власти, научного сообщества и ведущих университетов страны.

«Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» сегодня стали одной из крупнейших профессиональных площадок, объединяющих педагогов, наставников и представителей научно-образовательного сообщества со всей страны. Для нас это пространство открытого профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения современных подходов к воспитанию и образованию. В новом сезоне мы вновь приглашаем педагогов со всей России представить свои практики, поделиться своими идеями и вместе формировать актуальную повестку работы с подрастающим поколением», – отметил руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Работа конкурса «Моя страна – моя Россия» с педагогическим сообществом ведется на протяжении многих лет. В 2018 году при поддержке Российской академии образования и по инициативе Людмилы Вербицкой в конкурсе появилась специальная номинация «Моя педагогическая инициатива». В дальнейшем это направление получило развитие через просветительские экспедиции и межрегиональные педагогические проекты, а затем стало основой для проведения Всероссийских педагогических чтений, которые сегодня объединяют педагогов и наставников со всей страны.

Всероссийские педагогические чтения являются частью программы постконкурсного сопровождения Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуются при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи.

Проект «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.