C 27 мая Минпромторг исключил из параллельного импорта компьютерную технику ведущих иностранных производителей

28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
В театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня»
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
28 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
В регионе состоялся финал Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги сезона 2025-2026
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Фонд развития интернет-инициатив запускает второй в 2026 году отбор в акселератор Спринт 2.0
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
C 27 мая Минпромторг исключил из параллельного импорта компьютерную технику ведущих иностранных производителей

С 27 мая 2026 года Минпромторг РФ исключил из перечня товаров для параллельного импорта ПК и запоминающие устройства ведущих иностранных производителей электроники (Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM, ADATA).

В приказе ведомства № 4769 от 26 сентября 2025 года под ограничение попали компьютеры и запоминающие устройства таких брендов, как Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Коды ТН ВЭД ЕАЭС — 8471 49 000 0 и 8471 70.

Например, исключены товары по коду ТН ВЭД 8471 30 000 0 или портативные вычислительные машины до 10 кг, то есть ноутбуки. При этом исключили из списков лишь бренды HP и Fujitsu. О полном запрете поставки ноутбуков пока речи не идёт. В перечне для параллельного импорта остались такие бренды, как Acer, Asus, IBM, Dell и другие.

Исключены из перечня также товары по кодам 8471 49 000 0 и 8471 70 или вычислительные системы (моноблоки, ПК и сервера Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Atos, Cisco, Compal, Fujitsu, Hewlett Packard / HP, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion) и запоминающие устройства: накопители и жесткие диски (Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard / HP, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion), а также мониторы и дисплеи (Acer, AOC, Asus, BenQ, Dell, HPE, iiyama, LG, MSI, NEC, Samsung, Sony, ViewSonic).

В Минпромторге пояснили, что решения об исключении продукции из перечня параллельного импорта принимаются на основе анализа рыночной ситуации и действуют в рамках продлённого на 2026 год механизма. Ранее в ведомстве заявляли, что параллельный импорт продлевается и речи о его полном запрете не идёт. При этом товары могут исключаться из перечня, если на рынке появляются отечественные аналоги или поставки из дружественных стран, пишет Хабр. 

В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
