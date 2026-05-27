C 27 мая Минпромторг исключил из параллельного импорта компьютерную технику ведущих иностранных производителей

С 27 мая 2026 года Минпромторг РФ исключил из перечня товаров для параллельного импорта ПК и запоминающие устройства ведущих иностранных производителей электроники (Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM, ADATA).
В приказе ведомства № 4769 от 26 сентября 2025 года под ограничение попали компьютеры и запоминающие устройства таких брендов, как Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Коды ТН ВЭД ЕАЭС — 8471 49 000 0 и 8471 70.
Например, исключены товары по коду ТН ВЭД 8471 30 000 0 или портативные вычислительные машины до 10 кг, то есть ноутбуки. При этом исключили из списков лишь бренды HP и Fujitsu. О полном запрете поставки ноутбуков пока речи не идёт. В перечне для параллельного импорта остались такие бренды, как Acer, Asus, IBM, Dell и другие.
Исключены из перечня также товары по кодам 8471 49 000 0 и 8471 70 или вычислительные системы (моноблоки, ПК и сервера Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Atos, Cisco, Compal, Fujitsu, Hewlett Packard / HP, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion) и запоминающие устройства: накопители и жесткие диски (Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard / HP, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion), а также мониторы и дисплеи (Acer, AOC, Asus, BenQ, Dell, HPE, iiyama, LG, MSI, NEC, Samsung, Sony, ViewSonic).
В Минпромторге пояснили, что решения об исключении продукции из перечня параллельного импорта принимаются на основе анализа рыночной ситуации и действуют в рамках продлённого на 2026 год механизма. Ранее в ведомстве заявляли, что параллельный импорт продлевается и речи о его полном запрете не идёт. При этом товары могут исключаться из перечня, если на рынке появляются отечественные аналоги или поставки из дружественных стран, пишет Хабр.